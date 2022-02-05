Galatasaray'da Gomis, Pulgar, Pena ve Semih Kaya'dan sonra hedef Robson Reis

"TEKLİF SANTOS TARAFINDAN KABUL EDİLDİ"

Costa, "Galatasaray'ın yabancı oyuncularından biri kadrodan ayrılmayı kabul etti. Robson Reis transferi gerçekleşebilir. 1.5 milyon dolarlık teklif Santos tarafından kabul edildi" ifadelerini kullandı.