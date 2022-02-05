Galatasaray'da Gomis, Pulgar, Pena ve Semih Kaya'dan sonra hedef Robson Reis

Transfer penceresinin kapanmasına az bir zaman kala Galatasaray arayışlarını sürdürüyor… Sarı-Kırmızılar'ın transfer çalışmalarıyla ilgili Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Brezilyalı gazeteci Lucas Costa, Galatasaray'ın Robson Reis'i kadroya katmaya yakın olduğunu yazdı.
"TEKLİF SANTOS TARAFINDAN KABUL EDİLDİ"
Costa, "Galatasaray'ın yabancı oyuncularından biri kadrodan ayrılmayı kabul etti. Robson Reis transferi gerçekleşebilir. 1.5 milyon dolarlık teklif Santos tarafından kabul edildi" ifadelerini kullandı.