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    • Spor
    • 05.02.2022 12:37
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    • 05.02.2022 12:46
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    Galatasaray'da Gomis, Pulgar, Pena ve Semih Kaya'dan sonra hedef Robson Reis

    Galatasaray devre arası transfer döneminde Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar, Inaki Pena ve Semih Kaya gibi isimleri renklerine kattı. Aslan'ın şimdiki hedefi ise Robson Reis.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’ın hedefi Reis

    Transfer penceresinin kapanmasına az bir zaman kala Galatasaray arayışlarını sürdürüyor… Sarı-Kırmızılar'ın transfer çalışmalarıyla ilgili Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Brezilyalı gazeteci Lucas Costa, Galatasaray'ın Robson Reis'i kadroya katmaya yakın olduğunu yazdı.

    "TEKLİF SANTOS TARAFINDAN KABUL EDİLDİ"
    Costa, "Galatasaray'ın yabancı oyuncularından biri kadrodan ayrılmayı kabul etti. Robson Reis transferi gerçekleşebilir. 1.5 milyon dolarlık teklif Santos tarafından kabul edildi" ifadelerini kullandı.

        Kulübeyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 6 numarada da görev yapabiliyor.

        Robson Reis profesyonel futbol kariyerinde 2 sezonda sadece 12 maçta forma giydi. Bu maçlarda gol ve asisti bulunmuyor.

        21 yaşındaki savunmacı kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray'ı ve vatandaşı Marcao'yu takibe aldı. Genç yıldız, 1.96'lık boyu dolayısıyla hava toplarındaki üstünlüğüyle ön plana çıkıyor.
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