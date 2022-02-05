Galatasaray yönetimi sezon başı planından U dönüşü yaptı! Gençlik ateşi 6 ayda söndü!

Sezon başında başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le 'Gençlik Projesi'nin startını verdi. Sarı-Kırmızılılar tam 11 yeni isimle kadrosunu takviye ederken, bu futbolcuların 8'inin 23 yaşın altında olması dikkatleri çekti. Sezon başında kadroya dahil edilen 11 ismin yaş ortalaması sadece 23,5 oldu.

SEZONU KURTARMA!

Ancak Galatasaray ortaya çıkan büyük başarı beklentisine rağmen önemli sorunlar yaşadı. Üst üste gelen kötü skorların ardından Fatih Terim'le yolların ayrılması, sezon başında başlatılan gençleşme operasyonunu da büyük sekteye uğrattı. Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent yönetiminde 3 maçını da kaybeden Galatasaray bir anda kendisini düşme tehlikesinin içinde bulunca ara transferde gelecek için değil mevcut sezonu kurtarmak için hamleler yapıldı.

GOMIS 38 YAŞINDA

Cİmbom 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis, 28 yaşındaki Erick Pulgar ve 30 yaşındaki Semih Kaya'yı kadrosuna kattı. Sadece Barcelona'dan kiralanan Pena'nın yaşının genç olması taraftarda büyük hayal kırıklığı yarattı. G.Saray'ın ara transferde kadrosuna kattığı 4 ismin yaş ortalaması ise 29 oldu. Kadrosunda Muslera, Feghouli, Babel ve Arda gibi oldukça tecrübeli isimler bulunan Sarı- Kırmızılılar sezonun kalan kısmında yaş ortalaması oldukça yüksek bir kadroyla mücadele edebilir.

Eric Pulgar: 28 yaşında

Semih Kaya: 30 yaşında

Bafetimbi Gomis: 36 yaşında

Inaki Pena: 22 yaş