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    • 04.02.2022 12:27
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    • 04.02.2022 12:37
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    Özel Haber I Galatasaray'da gençlik rüzgarı kısa sürdü! Tekrardan eski futbolcular kulüpte

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray genç futbolculardan verim alamayınca yeniden düğmeye bastı. Terim’in yerine göreve gelen Domenec Torrent yönetiminde 3 maçını da kaybeden Galatasaray bir anda kendisini düşme tehlikesinin içinde bulunca ara transferde gelecek için değil mevcut sezonu kurtarmak için hamleler yapıldı. İşte o transferler...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Galatasaray’da gençlik rüzgarı kısa sürdü!

    Sezon başında başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le beraber çok önemli bir operasyon için düğmeye bastı. Terim'in, "Artık futbolcuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapacağız" sözünden yola çıkan Galatasaray transferde ses getiren hamlelere imza attı.



    Sarı-Kırmızılılar tam 11 yeni isimle kadrosunu takviye ederken, bu futbolcuların 8'inin 23 yaşın altında olması dikkatleri çekti. Sezon başında kadroya dahil edilen 11 ismin yaş ortalaması sadece 23,5 oldu. Ancak Galatasaray ortaya çıkan büyük başarı beklentisine rağmen saha içinde önemli sorunlar yaşadı. Üst üste gelen kötü skorların ardından Fatih Terim'le yolların ayrılması, sezon başında başlatılan gençleşme operasyonunu da büyük sekteye uğrattı.



    Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent yönetiminde 3 maçını da kaybeden Galatasaray bir anda kendisini düşme tehlikesinin içinde bulunca ara transferde gelecek için değil mevcut sezonu kurtarmak için hamleler yapıldı.

    Sarı-Kırmızılılar 38 yaşındaki Bafetimbi Gomis, 28 yaşındaki Erick Pulgar ve 30 yaşındaki Semih Kaya'yı kadrosuna kattı. Sadece Barcelona'dan kiralanan kaleci Inaki Pena'nın yaşının genç olması taraftarda büyük hayal kırıkılğı yarattı. Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı 4 ismin yaş ortalaması ise 29 oldu.



    Kadrosunda Muslera, Feghouli, Babel ve Arda gibi oldukça tecrübeli isimler bulunan Sarı-Kırmızılılar sezonun kalan kısmında yaş ortalaması oldukça yüksek bir kadroyla mücadele edebilir.
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