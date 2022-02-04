Özel Haber I Galatasaray'da gençlik rüzgarı kısa sürdü! Tekrardan eski futbolcular kulüpte





Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent yönetiminde 3 maçını da kaybeden Galatasaray bir anda kendisini düşme tehlikesinin içinde bulunca ara transferde gelecek için değil mevcut sezonu kurtarmak için hamleler yapıldı.



Sarı-Kırmızılılar 38 yaşındaki Bafetimbi Gomis, 28 yaşındaki Erick Pulgar ve 30 yaşındaki Semih Kaya'yı kadrosuna kattı. Sadece Barcelona'dan kiralanan kaleci Inaki Pena'nın yaşının genç olması taraftarda büyük hayal kırıkılğı yarattı. Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı 4 ismin yaş ortalaması ise 29 oldu.





Kadrosunda Muslera, Feghouli, Babel ve Arda gibi oldukça tecrübeli isimler bulunan Sarı-Kırmızılılar sezonun kalan kısmında yaş ortalaması oldukça yüksek bir kadroyla mücadele edebilir.