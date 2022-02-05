İspanya'da Enes Ünal fırtınası! Yeni hocası Quique Sanchez yönetiminde 14 maçta 9 gol attı

Tecrübeli oyunu, Getafe forması ile çıktığı son 14 maçta 9 gol atarak büyük beğeni topladı. Yıldız oyuncu müthiş performansıyla kendisini tribünlerde izleyen A Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un da gözüne girmeyi başardı.
Tecrübeli oyunu, Getafe forması ile çıktığı son 14 maçta 9 gol atarak büyük beğeni topladı. Yıldız oyuncu müthiş performansıyla kendisini tribünlerde izleyen A Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un da gözüne girmeyi başardı.
Göreve Quique Sanchez geldikten sonra ise Enes Ünal küllerinden doğdu… İlk 8 haftada sıfır çeken yıldız futbolcu sonraki 14 haftada ise 9 gol buldu. Enes Ünal'ın formunun son haftalarda yükselmesi, "İşte hoca farkı" dedirtti.