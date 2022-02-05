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    • 05.02.2022 12:00
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    • 05.02.2022 12:37
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    İspanya'da Enes Ünal fırtınası! Yeni hocası Quique Sanchez yönetiminde 14 maçta 9 gol attı

    İspanya’da Enes Ünal fırtınası esiyor… Milli oyuncu, Getafe’nin Levante'yi ağırladığı maçta ilk 30 dakikada 2 gol birden atarak müthiş bir performans sergiledi. Eski hocası Michel ile 8 maçta gol atamayan Enes Ünal, yeni hocası Quique Sanchez'in yönetiminde ise 14 maçta 9 gol attı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Enes Ünal fırtınası! 14 maçta 9 gol

    İspanya'da Enes Ünal fırtınası esiyor… Milli oyuncu, Getafe'nin Levante'yi ağırladığı maçta ilk 30 dakikada 2 gol birden atarak müthiş bir performans sergiledi.

    Tecrübeli oyunu, Getafe forması ile çıktığı son 14 maçta 9 gol atarak büyük beğeni topladı. Yıldız oyuncu müthiş performansıyla kendisini tribünlerde izleyen A Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un da gözüne girmeyi başardı.

    La Liga'daki en yüksek skorlu sezonuna giren Enes Ünal'a İspanyol medyası övgüler yağdırdı. Golcü futbolcunun performansının artmasına dikkat çekildi.
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        Haberler Spor İspanya'da Enes Ünal fırtınası! Yeni hocası Quique Sanchez yönetiminde 14 maçta 9 gol attı
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