Burak Elmas ve Domenec Torrent diken üstünde! Alanyaspor karşısında kötü sonuç Galatasaray'ı karıştırabilir

Galatasaray'da gözler yarın oynanacak Alanyaspor maçına çevrildi. Süper Lig'de üst üste oynadığı 4 maçtan mağlup ayrılan ve düşme hattı ile arasında sadece 3 puan bulunan Sarı-Kırmızılılar'da olası bir kötü sonuçta camiadaki krizin daha da derinleşmesinden ve hem başkan Burak Elmas'a hem de takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'e yönelik tepkilerin dozunun artabileceğinden endişe ediliyor.
Taraftarların iç sahada oynanan son maçlarda istifaya davet ettiği, kongre üyelerinin ise sosyal medya üzerinden "ibra etmeme" kampanyası başlattığı Elmas'ın Alanya deplasmanında alınması muhtemel bir yenilgi sonrası daha sert tepkilere maruz kalabileceği ve muhalif grupların kongre çalışması için düğmeye basabileceği belirtiliyor.
Başkan Burak Elmas'ın yanı sıra Fatih Terim sonrası takımın başına geçen ve ilk 3 maçında 3 mağlubiyet alan Domenec Torrent'in de 4. maçında da galibiyetle tanışamaması durumunda takımdaki geleceğinin tartışılabileceği ve kendisiyle ilgili sürpriz kararlar alınabileceği öne sürülüyor.