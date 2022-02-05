Burak Elmas ve Domenec Torrent diken üstünde! Alanyaspor karşısında kötü sonuç Galatasaray'ı karıştırabilir

Galatasaray'da gözler yarın oynanacak Alanyaspor maçına çevrildi. Süper Lig'de üst üste oynadığı 4 maçtan mağlup ayrılan ve düşme hattı ile arasında sadece 3 puan bulunan Sarı-Kırmızılılar'da olası bir kötü sonuçta camiadaki krizin daha da derinleşmesinden ve hem başkan Burak Elmas'a hem de takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'e yönelik tepkilerin dozunun artabileceğinden endişe ediliyor.