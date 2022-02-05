FB Başakşehir maçı canlı izle! Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı şifresiz izleme yolları nelerdir?

Fenerbahçe ve Başakşehir Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu kapsamda karşılaşmaya dair detayları merak eden futbolseverler özellikle Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı şifresiz izleme yolları nelerdir? İşte merak edilenler...
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha.
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay Özcan, Chadli, Okaka.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek.