FB Başakşehir maçı canlı izle! Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı şifresiz izleme yolları nelerdir?

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 28. RANDEVU

Fenerbahçe ile Başakşehir, bu akşam yapacakları maçla Süper Lig'de 28. kez karşılaşacak.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 10 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Başakşehir ise 31 kez fileleri havalandırdı.