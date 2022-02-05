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    • Spor
    • 05.02.2022 18:44
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    • 05.02.2022 18:44
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    FB Başakşehir maçı canlı izle! Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı şifresiz izleme yolları nelerdir?

    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Bu bağlamda Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle seçeneği hakkında araştırmalar artışa geçti. Futbolseverler maçı naklen takip etmenin yollarını arıyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı şifresiz izleme yolları nelerdir? İşte maça dair detaylar...

    Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda?

    Fenerbahçe ve Başakşehir Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu kapsamda karşılaşmaya dair detayları merak eden futbolseverler özellikle Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı şifresiz izleme yolları nelerdir? İşte merak edilenler...

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha.

    Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay Özcan, Chadli, Okaka.

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    FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

    Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

    Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 28. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Başakşehir, bu akşam yapacakları maçla Süper Lig'de 28. kez karşılaşacak.

        İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 10 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

        Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Başakşehir ise 31 kez fileleri havalandırdı.
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        Haberler Spor FB Başakşehir maçı canlı izle! Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı şifresiz izleme yolları nelerdir?
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