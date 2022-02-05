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    • Spor
    • 05.02.2022 16:01
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    • 05.02.2022 16:04
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    CANLI | Fatih Karagümrük - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İstanbul temsilcisi son 2 maçtan puan çıkaramazken, konuk takım da kötü gidişatına son vermek istiyor. Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçının CANLI ANLATIMI haberimizde....

    CANLI | Karagümrük - Y.Malatyaspor

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

    FATİH KARAGÜMRÜK YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
    Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Luckassen, Caner, Emre Mor, Toure, Biglia, Bistrovic, Ahmed Musa, Borini.

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Campi, Sadık, Hafez, Mehdi, Aabid, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko.

    FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı saat 16.00'da başladı. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadele, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
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    CANLI | Trabzonspor-Kasımpaşa
    Haberler Spor CANLI | Fatih Karagümrük - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle
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