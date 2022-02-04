Trabzonspor'dan Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan için 6 milyon Euro’luk teklif



FIRTINA KESENİN AĞZINI AÇTI

Karadeniz Fırtınası, İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için sürpriz bir hamlede bulundu. Trabzonspor, menajerlik şirketini değiştiren başarılı oyuncu için 6 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı.