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    • Spor
    • 04.02.2022 15:25
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    • 04.02.2022 15:25
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    Trabzonspor'dan Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan için 6 milyon Euro’luk teklif

    Son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor... Trabzonspor, milli yıldız Kaan Ayhan'dan bir türlü vazgeçemiyor. Bordo-Mavililer, menajerlik şirketini değiştiren başarılı oyuncu için 6 milyon Euro’luk yeni bir teklif yaptı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fırtına vazgeçmiyor! Kesenin ağzını açtı

    Sezon başından beri yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor, milli yıldızdan bir türlü vazgeçemiyor. Bordo-Mavililer, kariyerini İtalya'da sürdüren yıldız oyuncu için yeni bir girişimde bulundu.


    FIRTINA KESENİN AĞZINI AÇTI
    Karadeniz Fırtınası, İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için sürpriz bir hamlede bulundu. Trabzonspor, menajerlik şirketini değiştiren başarılı oyuncu için 6 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı.


    4 EŞİT TAKSİT
    Trabzonspor, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya yaptığı teklifin cevabını beklemeye başladı. Fırtına yeni teklifini 4 eşit taksit halinde ödemeyi sundu.

    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un listesinde yerli ve yabancı birçok isim bulunuyor. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Trabzonspor, Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

        Bordo-Mavililer, son teklifte sonuç alamazsa stoper hamlesini rafa kaldırabilir. Karadeniz Fırtınası'nın stoper hattında Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan ve Stefano Denswil yer alıyor.
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        Haberler Spor Trabzonspor'dan Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan için 6 milyon Euro’luk teklif
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