Trabzonspor'dan Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan için 6 milyon Euro’luk teklif

Sezon başından beri yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor, milli yıldızdan bir türlü vazgeçemiyor. Bordo-Mavililer, kariyerini İtalya'da sürdüren yıldız oyuncu için yeni bir girişimde bulundu.
FIRTINA KESENİN AĞZINI AÇTI
Karadeniz Fırtınası, İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için sürpriz bir hamlede bulundu. Trabzonspor, menajerlik şirketini değiştiren başarılı oyuncu için 6 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı.
4 EŞİT TAKSİT
Trabzonspor, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya yaptığı teklifin cevabını beklemeye başladı. Fırtına yeni teklifini 4 eşit taksit halinde ödemeyi sundu.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un listesinde yerli ve yabancı birçok isim bulunuyor. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Trabzonspor, Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.