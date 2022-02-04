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    • Spor
    • 04.02.2022 12:56
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    • 04.02.2022 13:01
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    Trabzonspor güçlenerek şampiyonluğa koşuyor

    Trabzonspor haberleri... Bordo-Mavililer 2 yarıda yaptığı transferlerle gücüne güç kattı. Ayrıca şampiyonluk için büyük ol kateden Karadeniz Fırtınası hiçbir oyuncusunun gidişine izin vermedi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Çekim merkezi Trabzon!

    Süper Lig'de uzak ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, devre arasında önemli isimleri kadrosuna katarak daha da güçlendi...

    Kış transfer döneminde Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan ve Kouassi'yi alan Fırtına, Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'yı da transfer ederek önemli bir hamle yaptı. Ayrıca kadroya genç yıldızlar da katıldı.

    Trabzonspor bu isimleri transfer ederken diğer takımların gözü de Bordo-Mavililer'deydi. Şampiyonluğa koşan Karadeniz Fırtınası'nın yıldızları için devre arasında transfer teklifleri geldi. Ancak yönetim bu teklifleri hiç düşünmeden geri çevirdi.

        Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, Brezilyalı stoperi Vitor Hugo ve Yeşil Burunlu silahı Djaniny'ye resmi teklifler geldi. Bordo-Mavili Yönetim şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda hiçbir oyuncusunun gidişine izin vermedi.

        Özellikle bu 3 yıldız için kulüpler bol sıfırlı teklifler yapsa da yönetim teklifte bulunan kulüplere "Sezon sonu görüşelim" mesajı gönderdi.

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