Trabzonspor güçlenerek şampiyonluğa koşuyor

Süper Lig'de uzak ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, devre arasında önemli isimleri kadrosuna katarak daha da güçlendi...
Kış transfer döneminde Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan ve Kouassi'yi alan Fırtına, Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'yı da transfer ederek önemli bir hamle yaptı. Ayrıca kadroya genç yıldızlar da katıldı.
Trabzonspor bu isimleri transfer ederken diğer takımların gözü de Bordo-Mavililer'deydi. Şampiyonluğa koşan Karadeniz Fırtınası'nın yıldızları için devre arasında transfer teklifleri geldi. Ancak yönetim bu teklifleri hiç düşünmeden geri çevirdi.