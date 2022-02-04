Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sosyal medyadan duyurdu

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'da, bir ayrılık yaşandı. Galatasaray'da yeteri kadar süre alamayan Aytaç Kara'nın, Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaştığı bildirildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar İzmir temsilcisinde kiralık olarak forma giyecek.

28 yaşındaki orta saha, kariyerine Altay altyapısında başlamıştı. Sırasıyla Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve Kasımpaşa formaları giyen başarılı oyuncu, sezon başında Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Aytaç Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti. 28 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray Kulübü'ne kısa süreli de olsa veda ediyorum. Her zaman sahada elimden gelenin fazlasını yapmanın huzuru ile birlikte, doğru zamanda büyük başarılara imza atabileceğimden emin olarak ayrılıyorum. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.