Galatasaray hem ligde hem transferde kaybetti! Muriqi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can, Rosier, Ghezzal ve Fernandes

Cimbom son dönemde ezeli rakipleriyle girdiği tüm transfer savaşlarını kaybetti. Sarı-Kırmızılılar böylece psikolojik olarak da büyük bir sıkıntının içine girdi. Son olarak uzun süredir peşinde olduğu Gedson Fernandes'i adeta altın tepsiyle Beşiktaş'a sunan Galatasaray'da taraftarlar da artık isyan bayrağını açmış durumda. İşte Sarı-Kırmızılılar'ın son 3 sezonda kaybettiği transfer savaşları:

2019-2020 / VEDAT MURIQI

Bir sezon önce Çaykur Rizespor formasıyla harika bir performans sergileyen Kosovalı forvet hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Sarı-Kırmızılılar hızlı davranarak Vedat Muriqi ile büyük oranda anlaşma sağladı. Ancak işin peşini bırakmayan Fener flaş bir hamle ile Rizespor'la görüşmelere başladı. Bunun üzerine Kosovalı yıldız hem sözlü hem de yazılı olarak Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkladı. Herkes 'artık Cimbom bu işi bitirdi' derken Fenerbahçe önce Rizespor ardından Vedat Muriqi'yle de el sıkışarak transfer bombasını patlattı.

2020-2021 / MERT HAKAN YANDAŞ

Sivasspor formasıyla yıldızı parlayan Mert Hakan geçirdiği müthiş sezonun ardından transferin gözdesi haline geldi. Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyla görüşerek her konuda anlaşma sağladı. Artık imza için gün sayan Mert Hakan transferin resmi olarak açıklanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'la anlaşmazlığa düştü. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe ile masaya oturup anlaşma sağlayan milli futbolcu 4 yıllık imzayı attı. Kanarya'nın bu hamlesi adeta bomba etkisi yarattı.

2020-2021 / İRFAN CAN KAHVECİ

Devre arasında büyük bir transfer operasyonu için düğmeye basan Galatasaray listenin ilk sırasına İrfan Can Kahveci'yi ekledi. Teknik direktör Fatih Terim milli futbolcuyu istediğini basın toplantısında söyledikten sonra yönetim hemen Başakşehir ile temasa geçti. İrfan Can'ın en yakın arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın da devreye girmesiyle transferde çok önemli yol alındı. Galatasaray'ın bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü sırada Fenerbahçe devreye girdi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yüz yüze görüşme yapan Ali Koç kısa sürede işi bitirdi. Sarı-Lacivertliler ardından İrfan Can'ı da ikna ederek yılın bombasını patlattı.

2021-2022 / VALENTINE ROSIER

Beşiktaş'ın çifte şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rosier'in kiralık sözleşmesinin bitmesi sonrası Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sağ bek arayan Sarı-Kırmızılılar hem Sporting Lizbon hem de Fransız yıldıza resmi teklif yaptı. Sporting'le anlaşma sağlayan yönetim, bir türlü Rosier'i ikna etmeyi başaramadı. Beşiktaş'ta kalmak isteyen genç futbolcu gösterdiği bu tavrın ardından muradına erdi. Siyah-Beyazlılar uzun görüşmelerin ardından Rosier'i kadrosuna kattı ve Galatasaray'a önemli bir gol attı.

2021-2022 / RACHID GHEZZAL

Bir önceki sezonun tartışmasız en büyük yıldızı olan Ghezzal'ın da Beşiktaş ile kiralık sözleşmesinin bitmesi sonrası Galatasaray devreye girdi. Fatih Terim'in ısrarla istediği Cezayirli yıldızla masaya oturan Sarı-Kırmızılılar pazarlıkların ardından yüksek maliyet nedeniyle transferden çekildi. Başkan Burak Elmas, Ghezzal'la ilgilendiklerini ancak görüşmeleri sonlandırdıklarını söyledi. Ancak Beşiktaş kısa bir süre sonra Galatasaray'ın açıkladığı rakamların çok daha altına yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılılar böylece transferde bir hüsran daha yaşadı.

2021-2022 / GEDSON FERNANDES

Portekizli yıldız için önce yaz transfer döneminde uzun süre uğraşan ancak hedefe ulaşamayan Galatasaray devre arasının gelmesiyle yeniden düğmeye bastı. Gedson ile arasında hiçbir pürüz olmayan yönetim, Benfica ile de anlaşma noktasına geldi. Ancak transfer plansızlığı ve yabancı kontenjanındaki sorunların ardından masadan kalkıldı. Bu gelişmeden kısa süre sonra Gedson için devreye giren Beşiktaş yaklaşık 1.5 saatlik kısa bir görüşmenin ardından genç yıldızı kadrosuna kattı. Üstelik Siyah-Beyazlılar Gedson'u, Galatasaray'ın son dönemde büyük ihtilaf yaşadığı Rizespor'a kiraladı. Sarı-Kırmızılılar'ın son 3 sezonda uğradığı transfer yenilgisi sayısı da 6'ya çıktı.