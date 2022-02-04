Geçtiğimiz hafta milli maçlar nedeniyle Türkiye ve Avrupa liglerine bir hafta ara verilmişti. Verilen aranın hemen sonrasında bu hafta oynanacak. Bu nedenle Beşiktaş ve Antalyaspor maçına dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? 2022 Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair detaylar...