Geçtiğimiz hafta milli maçlar nedeniyle Türkiye ve Avrupa liglerine bir hafta ara verilmişti. Verilen aranın hemen sonrasında bu hafta oynanacak. Bu nedenle Beşiktaş ve Antalyaspor maçına dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? 2022 Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair detaylar...
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Antalyaspor maçı 6 Şubat 2022 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI SONA ERDİ
Beşiktaş, Antalya 'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
Bugün İstanbul'a dönecek ve yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş kafilesi, Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla başlayacak.