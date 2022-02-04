TFF, Süper Lig'in 24. hafta programını duyurdu. Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ve Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair detayları öğrenmek isteyen futbolseverler maçın tarihi ve saatiyle ilgili araştırmalara başladı. Peki, FB maçı ne zaman? 2022 Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Başakşehir maçı 5 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN ANTALYA KAMPI SONA ERDİ
Fenerbahçe'nin Antalya kampı sabah yapılan antrenmanla tamamlandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanı koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile süren idman, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Luiz Gustavo takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Serdar Aziz ise bireysel çalışmalar yaptı. Antalya'daki 6 günlük kampı sona eren sarı-lacivertli ekip, bugün İstanbul'a dönecek.