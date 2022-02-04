Aslan’dan müthiş misilleme!

Son dönemde transferde sık sık karşıya karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş arasında 'yıldız savaşları' sürüyor... Sezon başı Ghezzal ve Rosier için kapışan ezeli rakipler son olarak da Gedson transferinde karşı karşıya geldi.

BÜYÜK TEPKİ YARATTI

Portekizli yıldızın Beşiktaş'a gitmesinin ve ihtilaf halinde olduğu Rizespor'a kiralanmasının Galatasaray yönetimi içinde büyük bir tepkiye yol açtığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bu nedenle bir misilleme hazırlığı yaptığı ve hedefteki ismin Cyle Larin olduğu belirlendi. İddialara göre Galatasaray sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Kanadalı yıldız için harekete geçme kararı aldı. Siyah-Beyazlılar'la anlaşamayan Larin'in menajeri Mavromaras geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la temas kurmuş ancak Başkan Burak Elmas etik olmayacağı gerekçesiyle görüşme yapmamıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Ancak gelinen son noktada Elmas'ın Larin'in transferi için kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcuyu bitirerek hem önemli bir takviye yapmak hem de Beşiktaş'a darbe vurmak istiyor.