Son dakika transfer haberleri... Diagne'ye Galatasaray'dan büyük şok! Kadro dışı kaldı

Yeniden sağlığına kavuşan Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarabilmek için yabancı kontenjanında boşluk açmaya çalışan Galatasaray'da görüşmeler sürüyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hedefi sakatlığı nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Mbaye Diagne ile yolları ayırmak. Senegalli yıldız şu ana kadar sözleşme fesih ve kiralama formüllerine olumlu yanıt vermedi.
Yönetim bir yandan Diagne ile pazarlıklara devam ederken bir yandan da flaş bir hamle yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi için UEFA'ya verdiği listeye yeni transferler Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Inaki Pena'yı eklerken 3 futbolcuyu kadrodan çıkardı.