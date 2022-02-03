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    • 03.02.2022 13:32
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    • 03.02.2022 15:24
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    Son dakika transfer haberleri... Diagne'ye Galatasaray'dan büyük şok! Kadro dışı kaldı

    Son dakika transfer haberleri... Yabancı sınırı nedeniyle formül arayışında olan Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi kadrosu da güncellendi. Güncellenen kadroya yeni transferler Gomis, Pena ve Pulgar eklendi. Hala sakatlığı devam eden Diagne ise flaş bir kararla UEFA Avrupa Ligi kadrosundan çıkarıldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Diagne’ye büyük şok! Kadro dışı kaldı

    Yeniden sağlığına kavuşan Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarabilmek için yabancı kontenjanında boşluk açmaya çalışan Galatasaray'da görüşmeler sürüyor.

    Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hedefi sakatlığı nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Mbaye Diagne ile yolları ayırmak. Senegalli yıldız şu ana kadar sözleşme fesih ve kiralama formüllerine olumlu yanıt vermedi.

    Yönetim bir yandan Diagne ile pazarlıklara devam ederken bir yandan da flaş bir hamle yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi için UEFA'ya verdiği listeye yeni transferler Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Inaki Pena'yı eklerken 3 futbolcuyu kadrodan çıkardı.
        Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
        Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Diagne'ye Galatasaray'dan büyük şok! Kadro dışı kaldı
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