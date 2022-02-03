Son dakika transfer haberleri... Diagne'ye Galatasaray'dan büyük şok! Kadro dışı kaldı

Yönetim bir yandan Diagne ile pazarlıklara devam ederken bir yandan da flaş bir hamle yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi için UEFA'ya verdiği listeye yeni transferler Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Inaki Pena'yı eklerken 3 futbolcuyu kadrodan çıkardı.