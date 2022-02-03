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    • Spor
    • 03.02.2022 23:19
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    • 03.02.2022 23:47
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    Galatasaray Erick Pulgar'ı resmen duyurdu!

    Son daika transfer haberleri... Takvim.com.tr'nin duyurduğu bir transfer daha resmiyet kazandı. Galatasaray Kulübü, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Galatasaray Erick Pulgar’ı resmen duyurdu!

    Galatasaray Kulübü, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın transferini resmen açıkladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Pulgar'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTUR
    Takvim.com.tr 28 yaşındaki oyuncunun transferini günler öncesinde okuyucularını duyurmuş ve Pulgar'ın sarı-kırmızılı formayı giyeceğini açıklamıştı.

    KİLİT PAT UZMANI
    Erick Pulgar tam bir kilit pas uzmanı olmasıyla dikkat çekiyor. Öyle ki 2018-19 ve 2019-20 sezonlarındaki performansı ile adından söz ettirmeyi başardı.

    2018-19 sezonunda, 5 büyük ligde en fazla kilit pas atan oyuncular sıralamasında ilk 3'te yer aldı. O sezon Alexander Arnold 37 kilit pasla ilk sırada yer alırken Erick Pulgar 32 ile 3. sırada kendine yer buldu.

    1 sezon sonra ise 5 büyük ligde yine üst sıralardaydı. Maç başına 3.1 kilit pas atan Pulgar yine 3. sıradaydı. O sezon 4.3 kilit pas atan Dimitri Payet ise zirvede yer aldı.

        28 yaşındaki Şilili ön libero, bu sezon 8 mata görev yaparken 1 de asiste imza attı. Toplamda 441 dakika süre aldı. İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Pulgar'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro. Yıldız futbolcu, 2019 yılında Bologna'dan Fiorentina'ya 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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