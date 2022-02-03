Galatasaray Erick Pulgar’ı resmen duyurdu!

Galatasaray Kulübü, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın transferini resmen açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Pulgar'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTUR
Takvim.com.tr 28 yaşındaki oyuncunun transferini günler öncesinde okuyucularını duyurmuş ve Pulgar'ın sarı-kırmızılı formayı giyeceğini açıklamıştı.
KİLİT PAT UZMANI
Erick Pulgar tam bir kilit pas uzmanı olmasıyla dikkat çekiyor. Öyle ki 2018-19 ve 2019-20 sezonlarındaki performansı ile adından söz ettirmeyi başardı.
2018-19 sezonunda, 5 büyük ligde en fazla kilit pas atan oyuncular sıralamasında ilk 3'te yer aldı. O sezon Alexander Arnold 37 kilit pasla ilk sırada yer alırken Erick Pulgar 32 ile 3. sırada kendine yer buldu.
1 sezon sonra ise 5 büyük ligde yine üst sıralardaydı. Maç başına 3.1 kilit pas atan Pulgar yine 3. sıradaydı. O sezon 4.3 kilit pas atan Dimitri Payet ise zirvede yer aldı.