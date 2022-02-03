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    Alperen Şengün NBA'deki mükemmel performansı ile All Star etkinliğinde ‘Yükselen yıldızlar’ maçında forma giyecek

    NBA’deki ilk sezonunda çok iyi bir performans sergileyen milli basketbolcu, All Star hafta sonu etkinliklerinin ilk gününde oynanacak ‘Yükselen yıldızlar’ maçında forma giyecek.

    Alperen’e büyük gurur

    Bu yıl ABD'nin Cleveland şehrinde düzenlenecek NBA All Star hafta sonu etkinliklerinin ilk gününde oynanacak 'Yükselen Yıldızlar' maçında forma giyecek isimler belli oldu. NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Batı Konferansı takımlarından Houston Rockets formasını giyen milli basketbolcu Alperen Şengün çaylaklar takımı kadrosunda yer aldı. Alperen bu sezon 8.6 sayı, 4.5 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Bu etkinlikte o sezon ilk kez NBA'de yer alan basketbolcular ile ligde ikincisi senesini geçiren basketbolcular karşı karşıya geliyor. Yükselen Yıldızlar maçında Alperen'in takım arkadaşları arasında Scottie Barnes, Cade Cunningham, Ayo Dosunmu, Chris Duarte, Josh Giddey, Jalen Green, Herbert Jones,Davion Mitchell, Evan Mobley, Jalen Suggs ve Franz Wagner yer alacak.

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