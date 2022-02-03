Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar imzayı attı

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar'ın isminin UEFA listesine eklenip eklenmeyeceği konuşuluyordu. Ancak korkulan olmadı.. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi milli takım kampında sağlık kontrolünden geçti. TFF de bu konuda Galatasaray'a yardımcı oldu ve ismi listeye eklendi. Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Şili, Bolivya deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Deplasman ekibinin gollerini Alexis Sanchez (2), Marcelino Nunez kaydederken, Bolivya'nın gollerini ise Enoumba ve Martins attı. Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar ise 70. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Pulgar'ın sağlık durumu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.
ÖNDER HOCA BÜYÜK ŞANS
Beşiktaş'ın altyapıdan A takım kadrosuna dahil ettiği 6 yıldız adayı ilk kez konuştu. Emre Bilgin, Emirhan Delibaş, Emrecan Terzi, Ege Tıknaz, Göktuğ Baytekin ve Necati Bilgiç açıklamalarda bulundu. Emre Bilgin, "Önder hocanın A takımda olması bizim için büyük şans. Her birimizi tanıyor ve oyun yapımızı, yeteneklerimizi biliyor. Bu yüzden de A takıma bizi çok iyi hazırlıyor" dedi. Emirhan Delibaş ise, "U11'den bu yana Beşiktaş'tayım. Önder hoca bana sağ kanatta oynamamı söyledi. Bizim için büyük şans" diye konuştu.
TUTKUYU SAHADA HİSSEDİYORSUNUZ!
Trabzonspor'un yıldızı Hamsik, "Trabzon taraftarının tutkusunu seviyorum. Sahip oldukları tutkuyu sahada hissedebiliyoruz" dedi.
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, kulübün youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Trabzonspor ve kent halkı hakkındaki düşünceleri sorulan Marek Hamsik, "Trabzonspor taraftarının tutkusunu seviyorum. Futbol için yaşıyorlar. Bu oyuncular için harika. Sahip oldukları bu tutkuyu sahada hissedebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Marek Hamsik, "Sezon sonunda şampiyon olursak 61 sayısını dövme yaptıracağıma söz veriyorum" şeklinde konuştu.