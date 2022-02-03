Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar imzayı attı





ANADOLU EFES CSKA'YI UZATMALARDA DEVİRDİ

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında normal süresi 86-86 sona eren maçta, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti. Efes böylelikle ligdeki 11. galibiyetini elde etti. Temsilcimizde Larkin 26 sayı kaydetti. Avrupa Ligi'nde bugün ise Fenerbahçe Beko saat 22.30'da Armani Milan ile karşılaşacak.



AUBAMEYANG'DAN BARÇA'YA 3 YILLIK İMZA

Barcelona, Arsenal'la sözleşmesini karşılıklı fesheden yıldız golcü Pierre-Emerick Aubameyang ile anlaştığını duyurdu. Katalan ekibi 2023'te ayrılma opsiyonu saklı bulunarak, 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalanacağını bildirdi. Aubameyang'ın serbest kalma bedelinin 100 milyon Euro olarak belirlendi.



FENERBAHÇELİ KADINLAR FARKA KOŞTU: 10-0

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Turkcell Kadınlar Süper Ligi A Grubu'nde Kireçburnu'na konuk oldu. Kanarya rakibini 10-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Berdan Bozkurt (3), Kennya Cordner (3), Shameeka, Erin Yenney. Fatma Kara Şahinbaş ve Nina Kpaho (pen) attı. Galatasaray ise deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yendi.



KULÜPLER DÜNYA KUPASI BUGÜN START ALIYOR

FIFA'yabağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi BAE'nin lig şampiyonunun katılacağı 2021 Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk maçı, bugün El-Cezire ile Pirae arasında oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Chelsea'nin 9 Şubat'taki yarı final karşılaşmasından itibaren dahil olacağı turnuvanın finali, 12 Şubat'ta yapılacak.



BEŞİKTAŞ ERTELEME MAÇINDA HATA YAPMADI

ING Basketbol Süper Ligi 15. hafta erteleme maçında Beşiktaş Icrypex sahasında, Aliağa Petkimspor'u 94-73 yendi. Beşiktaş'ta Jefferson 24 sayı kaydetti. Aliağa Petkimspor'da ise Ramirez 17 sayıyla oynasa da takımının sahadan mağlup olmasını önleyemedi.



BARTUĞ ELMAZ KADRO DIŞI!

Galatasaray'dan ayrılarak Fransız ekibi Marsilya'nın yolunu tutan genç yetenek Bartuğ Elmaz'a şok ceza... Kadro dışı bırakılan yıldız futbolcunun tesislere girişi de yasaklandı



TARAFTARDAN FERDİ ÇAĞRISI

Sezon sonunda kontratı sona erecek olmasına karşın hala yeni sözleşme imzalanmayan Ferdi Kadıoğlu, taraftarı endişeye sevk etti. Sarı- Lacivertli taraftarlar, "Ne bekleniyor anlamak mümkün değil. Berke de imzalamıyor. Fenerbahçe değerlerine sahip çıkmalı" ifadelesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN