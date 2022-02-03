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    Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar imzayı attı

    Galatasaray’ın yeni transferi Pulgar, sağlık kontrolünden milli takım kampında geçti. İmzayı orada attı. İsmi UEFA listesine de eklendi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Şubat TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Pulgar’da işlem tamam!

    Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar'ın isminin UEFA listesine eklenip eklenmeyeceği konuşuluyordu. Ancak korkulan olmadı.. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi milli takım kampında sağlık kontrolünden geçti. TFF de bu konuda Galatasaray'a yardımcı oldu ve ismi listeye eklendi. Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Şili, Bolivya deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Deplasman ekibinin gollerini Alexis Sanchez (2), Marcelino Nunez kaydederken, Bolivya'nın gollerini ise Enoumba ve Martins attı. Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar ise 70. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Pulgar'ın sağlık durumu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.



    ÖNDER HOCA BÜYÜK ŞANS
    Beşiktaş'ın altyapıdan A takım kadrosuna dahil ettiği 6 yıldız adayı ilk kez konuştu. Emre Bilgin, Emirhan Delibaş, Emrecan Terzi, Ege Tıknaz, Göktuğ Baytekin ve Necati Bilgiç açıklamalarda bulundu. Emre Bilgin, "Önder hocanın A takımda olması bizim için büyük şans. Her birimizi tanıyor ve oyun yapımızı, yeteneklerimizi biliyor. Bu yüzden de A takıma bizi çok iyi hazırlıyor" dedi. Emirhan Delibaş ise, "U11'den bu yana Beşiktaş'tayım. Önder hoca bana sağ kanatta oynamamı söyledi. Bizim için büyük şans" diye konuştu.



    TUTKUYU SAHADA HİSSEDİYORSUNUZ!
    Trabzonspor'un yıldızı Hamsik, "Trabzon taraftarının tutkusunu seviyorum. Sahip oldukları tutkuyu sahada hissedebiliyoruz" dedi.
    Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, kulübün youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Trabzonspor ve kent halkı hakkındaki düşünceleri sorulan Marek Hamsik, "Trabzonspor taraftarının tutkusunu seviyorum. Futbol için yaşıyorlar. Bu oyuncular için harika. Sahip oldukları bu tutkuyu sahada hissedebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Marek Hamsik, "Sezon sonunda şampiyon olursak 61 sayısını dövme yaptıracağıma söz veriyorum" şeklinde konuştu.



        EN YETENEKLİSİ NWAKAEME
        Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Anders Trondsen, "Birlikte oynadığım en yetenekli oyuncu Nwakaeme, en iyi şarkı söyleyen ben, en kötü şarkı söyleyen Edgar, en bonkör futbolcu İsmail Köybaşı, en doğrusu oyuncu Bakasetas" dedi.



        DİEGO PEROTTİ TAKIM BULDU
        Son olarak Fenerbahçe forması giyen Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti İtalya Ligi Serie A takımlarından Salernita'ya transfer oldu. Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken ancak sakatlıklar nedeniyle sık sık yeşil sahalardan uzak kalan 33 yaşındaki oyuncu, "Salernita için yüzde yüzümü vermeye hazırım" dedi.



        KANARYA 3 EKSİKLE ÇALIŞTI
        Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına Mesut, Gustavo ve Novak'tan yoksun başladı. Süper Lig'de cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanda daha sonra sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Mesut Özil ise günü takımdan ayrı bireysel çalışmalarla tamamladı. Gustavo ve Novak da günü tedavi ile noktaladı.



            EFECAN TRANSFERİ ÇIKMAZA GİRDİ
            Fenerbahçe, Efecan Karaca için Alanyaspor ile anlaşma sağlayamadı. Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladığı Efecan Karaca için dün Alanyaspor yönetimi ile yapılan görüşmede orta yolu bulamadı. Efecan'ın Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istemesine rağmen Alanyaspor'un istediği bonservis bedelini ödemeyi kabul etmeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde geri adım attı. İki kulüp arasındaki görüşmeler böylelikle tıkandı. Türkiye'de 8 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi öncesi iki kulübün yeniden görüşebileceği öne sürülüyor.



            MUTLULUĞU KISA SÜRECEK!
            Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, "Yedlin'in yerine Omar'ı kadroda ekleyeceğiz" açıklaması sonrası büyük bir sevinç yaşayan yıldız futbolcunun mutluluğu kısa süreceğe benziyor. Çünkü yabancı kontenjanı konusunda büyük bir kriz yaşayan Galatasaray eğer sürpriz bir gelişme olmazsa Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkaramayacak.



            G.SARAY'A PARA İÇİN GELMEDİM
            İkinci kez G.Saray'a imza atan Gomis, "Buraya para için değil, başarı için geldim. Kayseri maçına kadar hazır olacağım" dedi. Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, imza sonrası açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a para için gelmediğini söyleyen Gomis, "Önümüzdeki sezon şampiyon olmak için geldim. Çok yolculuk yaptım. Henüz hazır değilim. Umuyorum ki Kayserispor maçında takım arkadaşlarımın yanında olacağım. Galatasaray'da yer almak için paraya ihtiyacım yok. Buraya başarılı olmak için geldim" ifadelerini kullandı.



                SERDAR AZİZ İLE SICAK TEMAS
                F.Bahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Serdar Aziz ile Galatasaray'ın ilgilendiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun menajeri ile Sarı- Kırmızılı Yönetimin transfer şartları konusunda mini bir görüşme yaptıkları belirtildi.



                CİMBOM'DA ALANYA MESAİSİ
                Çalışmalarını Antalya'da sürdürecek Galatasaray ilk çalışmasını dün gerçekleştirdi. Teknik Direktör Torrent yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Sarı-Kırmızılılar hafta sonunda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.



                KIRAN: ÇAKIR'I KİMSE BENİM MAÇA VEREMEZ
                Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Tahir Kıran, "Ben neden X, Y, Z hakem için konuşmuyorum? Cüneyt Çakır için konuşuyorum. Cüneyt Çakır'ı kimse benim maçıma veremez. Versinler, o maça takımı çıkartmayacağım." dedi. Başkan Kıran, transfer çalışmalarını teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.



                    M.UNİTED'LI GREENWOOD KEFALETLE SERBEST KALDI
                    Sosyal medyada hakkında çıkan iddiaların ardından tutuklanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden M. United'da forma giyen Mason Greenwood, kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Mason Greenwood hakkında sosyal medyada tecavüz ve ölümle tehdit iddiaları yer almıştı. 3 gün boyunca sorgulanan 20 yaşındaki futbolcu için yargı yolu devam edebilir.



                    PHOENİX SUNS SERİYİ 11 MAÇA ÇIKARDI
                    NBA'dePhoenix Suns evinde Brooklyn Nets'i 121-111 yenerek üst üste 11. galibiyetini kazandı. Phoenix'te Devin Booker 35 sayı ile maçın en skoreri oldu. Diğer maçlar: Detroit -New Orleans: 101-111, Milwaukee- Washington: 112-98, Toronto-Miami: 110-106, Chicago-Orlando: 126-115, Minnesota- Denver: 130-115, San Antonio -Golden State : 120-124.



                    ANADOLU EFES CSKA'YI UZATMALARDA DEVİRDİ
                    Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında normal süresi 86-86 sona eren maçta, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti. Efes böylelikle ligdeki 11. galibiyetini elde etti. Temsilcimizde Larkin 26 sayı kaydetti. Avrupa Ligi'nde bugün ise Fenerbahçe Beko saat 22.30'da Armani Milan ile karşılaşacak.

                    AUBAMEYANG'DAN BARÇA'YA 3 YILLIK İMZA
                    Barcelona, Arsenal'la sözleşmesini karşılıklı fesheden yıldız golcü Pierre-Emerick Aubameyang ile anlaştığını duyurdu. Katalan ekibi 2023'te ayrılma opsiyonu saklı bulunarak, 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalanacağını bildirdi. Aubameyang'ın serbest kalma bedelinin 100 milyon Euro olarak belirlendi.

                    FENERBAHÇELİ KADINLAR FARKA KOŞTU: 10-0
                    Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Turkcell Kadınlar Süper Ligi A Grubu'nde Kireçburnu'na konuk oldu. Kanarya rakibini 10-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Berdan Bozkurt (3), Kennya Cordner (3), Shameeka, Erin Yenney. Fatma Kara Şahinbaş ve Nina Kpaho (pen) attı. Galatasaray ise deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yendi.

                    KULÜPLER DÜNYA KUPASI BUGÜN START ALIYOR
                    FIFA'yabağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi BAE'nin lig şampiyonunun katılacağı 2021 Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk maçı, bugün El-Cezire ile Pirae arasında oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Chelsea'nin 9 Şubat'taki yarı final karşılaşmasından itibaren dahil olacağı turnuvanın finali, 12 Şubat'ta yapılacak.

                    BEŞİKTAŞ ERTELEME MAÇINDA HATA YAPMADI
                    ING Basketbol Süper Ligi 15. hafta erteleme maçında Beşiktaş Icrypex sahasında, Aliağa Petkimspor'u 94-73 yendi. Beşiktaş'ta Jefferson 24 sayı kaydetti. Aliağa Petkimspor'da ise Ramirez 17 sayıyla oynasa da takımının sahadan mağlup olmasını önleyemedi.

                    BARTUĞ ELMAZ KADRO DIŞI!
                    Galatasaray'dan ayrılarak Fransız ekibi Marsilya'nın yolunu tutan genç yetenek Bartuğ Elmaz'a şok ceza... Kadro dışı bırakılan yıldız futbolcunun tesislere girişi de yasaklandı

                    TARAFTARDAN FERDİ ÇAĞRISI
                    Sezon sonunda kontratı sona erecek olmasına karşın hala yeni sözleşme imzalanmayan Ferdi Kadıoğlu, taraftarı endişeye sevk etti. Sarı- Lacivertli taraftarlar, "Ne bekleniyor anlamak mümkün değil. Berke de imzalamıyor. Fenerbahçe değerlerine sahip çıkmalı" ifadelesini kullandı.

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