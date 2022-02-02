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    Lyon, Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için resmen düğmeye bastı

    Son iki sezondaki performansıyla alkış alan milli sol bek için Lyon’dan Beşiktaş’a resmi teklif ulaştı. Rıdvan’ın menajeri Necdet Ergezen, “Avrupa’dan teklilfer var. Şu an yönetim değerlendiriyor” ifadesini kullandı.

    Rıdvan Yılmaz’a hücum
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    Beşiktaş altyapısının son yıllarda çıkardığı en önemli yeteneklerden biri olan Rıdvan Yılmaz'a Avrupa kulüpleri hücum ediyor. Son iki sezondaki müthiş çıkışı sonrası Milli Takım'a kadar yükselen genç yıldız için Lyon resmen düğmeye bastı. Fransız kulübünün Siyah-Beyazlılar'la temasa geçtiği ve teklifte bulunduğu öğrenildi.



    RESMEN AÇIKLANDI
    Ayrıca Fransa'dan Bordeaux ve Metz ile Belçika'dan Brugge'ün de düğmeye bastığı belirtiliyor. A Spor'a açıklamalarda bulunan Rıdvan Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, "Avrupa'dan teklifler var, Beşiktaş değerlendirecektir. Rıdvan'ın ayrılması durumunda kontrat uzatmakla ilgili konu otomatik olarak ortadan kalkar. Kalırsa da yeni bir formül üretiriz" dedi. Alınan bilgilere göre Siyah- Beyazlılar ile Lyon arasındaki pazarlıklar devam ediyor.



    5 GOLE KATKI YAPTI
    Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'luk bir bonservis geliri beklentisi olduğu ifade ediliyor. Lyon kulübünün yetkililerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve yüz yüze görüşmeler yapacağı da ifade ediliyor. Bu sezon 21 resmi oynayan Rıdvan 2 gol atıp 3 asist yaptı.
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