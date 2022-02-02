Inter’li savunmacı De Vrij’in gelişimi kendisine 5 yılda değer üstüne değer kattı

Inter'ın Hollandalı stoperi Stefan de Vrij gerçek bir profesyonelin nasıl olması gerektiğini tüm gerçekliğiyle ortaya koydu. Vrij, 2017 yılından bu yana Loran Virielik isimli bir analistle çalışan her maçta yaptığı hareketleri analiz ettirip hatalarını tespit ettiriyor. Sonrasında da bu hataların en aza indirilmesi için çalışmalar yapıyor. Sonrasında Loran Virielik'in bu çalışmasını kulübü Inter'in analistleri ile karşılaştırıyor.
SÜREKLİ GELİŞİM...
indirmek için son derece somut katkılar sağlıyor. Stefan de Vrij, bunun dışında bir kişisel gelişim firmasıyla da anlaştı. Bu da ona saha içinde denge bulmasını sağlıyor. Stefan de Vrij, ayrıca her maçtan 3 saat önce meditasyon gurusu Wim Hof tarafından geliştirilen bir uygulama sayesinde nefes yoluyla konsantrasyonunu arttırmak için egzersizler yapıyor. 26 kez Hollanda Milli Takım formasını giyen 29 yaşındaki stoper 45 milyon Euro civarında olan piyasa değeri ile Avrupa'nın önde gelen savunmacılarından birisi olarak kabul ediliyor.
İSTİKRAR ABİDESİ
Kişisel gelişimine son derece önem veren Hollandalı Vrij'in, hem Inter'in hem de Hollanda Milli Takımı'nın en istikrarlı isimlerinden olmasının tesadüf olmadığı da net bir şekilde gözüküyor.