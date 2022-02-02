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    Inter’li savunmacı De Vrij’in gelişimi kendisine 5 yılda değer üstüne değer kattı

    2017’den beri UEFA’nın kişisel gelişim antrenörü Loran Vrielikn’in kurduğu analist ekibi ile çalışıyor. Her maç özel olarak takip ediliyor. Maçlardaki hataları tek tek inceleniyor... Inter’in verileri ile eşleştiriliyor. Özel antrenör eşliğinde yaptığı hataları en aza indirmek için çalışıyor. Wim Hof isimli meditasyon gurusu ile her maç öncesi 3 saat nefes egzersizi yapıyor.

    Bizim çocuklara ders olsun
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    Inter'ın Hollandalı stoperi Stefan de Vrij gerçek bir profesyonelin nasıl olması gerektiğini tüm gerçekliğiyle ortaya koydu. Vrij, 2017 yılından bu yana Loran Virielik isimli bir analistle çalışan her maçta yaptığı hareketleri analiz ettirip hatalarını tespit ettiriyor. Sonrasında da bu hataların en aza indirilmesi için çalışmalar yapıyor. Sonrasında Loran Virielik'in bu çalışmasını kulübü Inter'in analistleri ile karşılaştırıyor.



    SÜREKLİ GELİŞİM...
    indirmek için son derece somut katkılar sağlıyor. Stefan de Vrij, bunun dışında bir kişisel gelişim firmasıyla da anlaştı. Bu da ona saha içinde denge bulmasını sağlıyor. Stefan de Vrij, ayrıca her maçtan 3 saat önce meditasyon gurusu Wim Hof tarafından geliştirilen bir uygulama sayesinde nefes yoluyla konsantrasyonunu arttırmak için egzersizler yapıyor. 26 kez Hollanda Milli Takım formasını giyen 29 yaşındaki stoper 45 milyon Euro civarında olan piyasa değeri ile Avrupa'nın önde gelen savunmacılarından birisi olarak kabul ediliyor.



    İSTİKRAR ABİDESİ
    Kişisel gelişimine son derece önem veren Hollandalı Vrij'in, hem Inter'in hem de Hollanda Milli Takımı'nın en istikrarlı isimlerinden olmasının tesadüf olmadığı da net bir şekilde gözüküyor.



        HERKES ÖRNEK ALMALI!
        Inter'ın Hollandalı stoperi Stefan de Vrij gerçek bir profesyonelin standart antrenmanlarla yetinmemesi gerektiğini, zirvede kalabilmek için kişisel gelişimine önem vermesi ve hatalarını asgariye indirmesi gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.



        Piyasa değeri 45 milyon Euro olan Stefan de Vrij'in değeri bir ara 60 milyon Euro seviyesine kadar yükselmişti.

        Stefan de Virj, her maç sonrasında hataları en aza indirmek için oynadığı maçların analinizini kişisel gelişim uzmanı Loran Vrielink ile birlikte yapıyor.
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            Haberler Spor Inter’li savunmacı De Vrij’in gelişimi kendisine 5 yılda değer üstüne değer kattı
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