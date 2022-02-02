Inter’li savunmacı De Vrij’in gelişimi kendisine 5 yılda değer üstüne değer kattı





SÜREKLİ GELİŞİM...

indirmek için son derece somut katkılar sağlıyor. Stefan de Vrij, bunun dışında bir kişisel gelişim firmasıyla da anlaştı. Bu da ona saha içinde denge bulmasını sağlıyor. Stefan de Vrij, ayrıca her maçtan 3 saat önce meditasyon gurusu Wim Hof tarafından geliştirilen bir uygulama sayesinde nefes yoluyla konsantrasyonunu arttırmak için egzersizler yapıyor. 26 kez Hollanda Milli Takım formasını giyen 29 yaşındaki stoper 45 milyon Euro civarında olan piyasa değeri ile Avrupa'nın önde gelen savunmacılarından birisi olarak kabul ediliyor.