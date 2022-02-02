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    Galatasaray’ın Gomis’le yaptığı anlaşma çok ses getirecek

    Dün özel uçakla İstanbul’a gelen Gomis ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Fransız golcü yarım sezon için G.Saray’dan 650 bin Euro alacak. Gomis’in G.Saray Avrupa’da tur atlarsa 350 bin Euro, takım kümede kalırsa 250 bin Euro alacağıda iddia edildi. Bu iddia gündeme bomba gibi düştü.

    Skandal bonus
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    Galatasaray'ın daha önce anlaşma sağladığı Bafetimbi Gomis dün özel uçakla İstanbul'a geldi. Gomis, İstanbul'a gelirken sözleşmesinde yer aldığı iddia edilen bir madde de gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapan ve yarım sezon için 650 bin Euro alacak olan Fransız golcünün 2 de bonus maddesi var. Gomis, Galatasaray, Avrupa'da tur atlarsa 350 bin Euro alacak. Bunda garip bir durum yok. Ancak 2. bonus maddesi çok ses getirecek türden. İddiaya göre Galatasaray bu sezon kümede kalırsa Fransız yıldız 250 bin Euro daha bonus alacak. Bu iddia henüz Galatasaray yönetimi tarafından açıklanmasa da kulübe yakın kaynaklar böyle bir bonus maddesinin varlığından söz etmeye başladılar bile.



    FAZLASIYLA İNCİTİCİ!
    Bu tarz bir bonus maddesinin Galatasaray tarihi ve camiası için son derece incitici olduğu ve yönetimi çok zor durumda bırakabileceği konuşuluyor. Bu arada Gomis'in 10 gol atması durumunda otomatik olarak sözleşmesinin uzayacağı ve gelecek sezon 1.6 milyon Euro alacağı da gelen haberler arasında.



    EVİME GERİ DÖNDÜM
    Gomis, İstanbul'a iner inmez, "Evime döndüm. İstediğimiz yerde değiliz ama inşallah gelecek sezon şampiyon olacağız" dedi.
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        Haberler Spor Galatasaray’ın Gomis’le yaptığı anlaşma çok ses getirecek
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