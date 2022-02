Fırtına lige tam konsantre! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Her maçımızı final gibi oynamalıyız

YENİ MALATYASPOR'DA BENJAMİN TETTEH ŞOKU

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh'in sağ arka adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem tespit edildiği bildirildi. Açıklamada "Futbolcumuz Benjamin Tetteh'in sağ arka adalesinde orta derece de yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.



BABAM BENİ SIRTINDA TAŞIDI

Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçi, Antalya kampında konuştu. Serdar, "Küçükken antrenman dönüşü babam beni sırtında taşırdı. Bir gün ayağıma demir girmişti. Bana 'Bir daha futbol oynayamayabilirsin' dediklerinde şok olmuştum" ifadesini kullandı.



GİRESUNSPOR'UN MUHAMMED ISRARI

FIFA'ya borçlarını ödeyen ve transfer tahtasını açan Giresunspor'un Muhammed Gümüşkaya ısrarı sürüyor. Karadeniz kulübünün Fenerbahçe'ye birkez daha kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.



KOŞAMAYANLAR İÇİN TER DÖKECEKLER

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run'a üç ay kaldı. 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek Wings for Life World Run kapsamında dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi 'koşamayanlar için koşacak.



12 ASİST YAPAN CEDİ KARİYER REKORU KIRDI

Cleveland forması giyen Cedi Osman, 93-90 kazandıkları New Orleans maçında 12 asistle kariyer rekorunu kırdı. Cedi, rakip potaya 7 de sayı bıraktı. Diğer sonuçlar: Philadelphia- Memphis : 122-119, Indiana -LA Clippers: 122-116 Boston -Miami : 122-92, New York-Sacramento: 116- 96, Atlanta-Toronto : 100-106, Houston -Golden State: 108-122.

