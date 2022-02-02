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    Fırtına lige tam konsantre! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Her maçımızı final gibi oynamalıyız

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Puan farkına güvenmeyin. Her maçımızı final gibi oynamalıyız” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 2 Şubat TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Trabzon’a her maç final

    Süper Lig'de geride kalan 23 haftada topladığı 54 puanla zirvede oturan ve en yakın rakibi Konyaspor'un maç fazlasıyla 9 puan önünde yer alan Trabzonspor'da liderlik ve puan farkının avantajı bir kenara bırakıldı. Bordo-mavililer, lige verilen aradan sonra oynanacak maçlara odaklandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, lig arasından sonra yeni bir seriye başlamak için futbolcularını sürekli uyarıyor. Deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Karadeniz ekibinde keyifler yerine gelirken, deneyimli teknik adam futbolcularını rehavete kapılmamaları konusunda ikazlarda bulundu.



    İLK HEDEF KASIMPAŞA...
    Öncelikli hedef hafta sonu Trabzon'da oynanacak Kasımpaşa maçı. Bordo-mavili takımda artan Kovid-19 vakaları ve mevsim şartlarının getirdiği hastalıklar nedeniyle tesislerde olağan üstü hal ilan edildi. Antrenmanları basına kapatan Trabzonspor'da, personelin futbolcularla temas kurulması da asgari düzeye indirildi.



    PERES KEYİFLİ DÖNDÜ
    Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, eşi doğum yaptığı için yanında çok fazla kalma fırsatı bulamayan Bruno Peres'e özel izin vermişti. Önceki gün dönen Peres, Abdullah Avcı'ya yaptığı jest dolayısıyla teşekkür etti.



        UĞURCAN ROMANTİK BİRİ!
        Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır, başarılı eldivenin kendisine ilk görüşte aşık olduğunu ve eşinin çok romantik olduğunu söyledi. Trabzonspor dergisinin aylık dergisine minik bebekleri Kuzey Çakır ile konuk olan Kübra Çakır, "Uğurcan bir akşam yemeğe çıkalım demişti. Otel gibi bir yer tutmuş. Yollara kalpler havai fişekler falan hazırlamış. Beni gerçekten etkilemişti. Evlilik teklifini böyle yaptı" diye konuştu.



        PENA SİFTAH YAPTI
        Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla ilk antrenmanına çıktı. Tedavisi tamamlanan Alpaslan Öztürk, antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalıştı, ardından takımdan ayrı özel bir program uyguladı. Cicaldau da özel bireysel programla çalıştı. Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne ve izinli olan Sofiane Feghouli antrenmana katılmadı. Takım sonrasında kamp için Antalya'ya hareket etti.



        ASLAN'DA 2 EKSİK
        Dünkamp için Antalya'ya giden Galatasaray'da 2 isim kafileden çıkartıldı. Vertigo hastalığına yakalanan kaleci Fatih Öztürk ile Covid-19 testi pozitif çıkan Sacha Boey İstanbul'da kaldı. İki oyuncunun da tedavisine başlandığı açıklandı.



            AYTAÇ KARA GÖZTEPE'DE
            Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Yedlin, Assunçao ve Luyindama'nın ardından Aytaç Kara'ya da veda ediliyor 28 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Göztepe oldu. Aytaç sezonun geri kalanında Göztepe'de kiralık olarak forma giyecek.



            ŞİMDİ DESTEK ZAMANI
            Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, "Başkan Elmas ve yönetimine yardımcı olmamız lazım. Bakıyorum herkes başkan ve yönetimine vuruyor. Bundan vazgeçilmeli" dedi. Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'tan Burak Elmas ve yönetimine destek geldi. Galatasaray'ın sıkıntılı günler yaşadığını ve başkan Burak Elmas ve yönetimine destek olunması gerektiğini belirten Polat, şu ifadeleri kullandı: "Şu andaki mevcut başkan Burak Elmas ve yönetimine yardımcı olmamız lazım. Böyle bir sıkıntılı dönemde bakıyorum herkes başkan ve yönetimine vuruyor. Çok genç bir takım kuruldu. Galatasaray'ı bu sıkıntılı döneminden çıkarmak için gereken gayreti göstermemiz lazım. G.Saray Türkiye'nin gözbebeğidir, bu dönemleri de aşacaktır."



            24 SAATTE NETLEŞECEK
            Fener'in hedefindeki Sinan Bolat, "Galatasaray ve Fenerbahçe benimle ilgileniyor. Ne olacağını göreceğiz, çünkü 24 saat içinde çok şey olabilir" dedi
            Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Sinan Bolat'tan açıklamalar geldi. Belçika basınına konuşan milli file bekçisi, "Galatasaray ve Fenerbahçe benimle ilgileniyor. Bunu resmi olarak Gent'e bildirdiler. Ne olacağını göreceğiz, çünkü 24 saat içinde çok şey olabilir. Bunun dışında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Aksi takdirde çok fazla tartışma çıkacaktır. Ama ne hissettiğim konusunda her zaman net oldum. Açıklık varsa herkes için iyidir. 4-5 aylık sözleşmem kaldı. Sadece netlik istiyorum" dedi.



                BURAK'A SON TALİP KONYA
                Pereira'nın ardından İsmail Kartal döneminde de forma şansı bulamayan Burak Kapacak'a teklifler artıyor. Son olarak Konyaspor'un Fenerbahçe ile temas sağladığı öğrenildi. Yönetimin Burak'ı kiralamak istediği ancak en iyi gelişim göstereceği kulübü seçmek için düşünme aşamasında olduğu belirlendi.



                ANTALYA KAMPI SONA ERDİ
                Beşiktaş, Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik sorumlu Önder Kavaeli yönetiminde yapılan ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Bugünü izinli geçirecek olan Siyah-Beyazlılar, hafta sonu Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.



                750 BİN EURO'LUK LJAJİC MÜJDESİ
                Beşiktaş, Sırp yıldızın kiralanması için Malatya ile anlaştı. Malatya'nın Ljajic'in sezon sonuna kadar alacağı olan 1.5 milyon Euro'nun yarısını vereceği öğrenildi. Sezon başından bu yana kadro dışı olan ve gelen tekliflerin tamamını geri çeviren Adem Ljajic konusunda sıcak gelişmeler var. Son olarak Başakşehir'e transferi gerçekleşmeyen Sırp futbolcu Malatyaspor'a gidiyor. Sarı-Siyahlı kulübün hem Beşiktaş hem de Ljajic ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Yeni Malatya, tecrübeli futbolcunun sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan alacağı olan 1.5 milyon Euro'nun yarısını ödeyecek. Ljajic'in 1-2 gün içinde Malatya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği ardından da imza atacağı öğrenildi.



                    8 AYDIR FUTBOL OYNAMIYOR
                    Beşiktaş'la son maçına geçen yıl mayısta çıkan Adem Ljajic 8 ayı aşkın süredir fuboldan uzak kalmış durumda.



                    ALLAHYAR TAKTİĞİ!
                    Fener'in Allahyar'ı Hull City'ye bonservisiyle değil, kiralık olarak vermesi herkesi şaşırttı. Alınan bilgilere göre yönetim, yeni sezonun harcama limitlerini yükseltmek için böyle bir yol izlediği belirtiliyor. Allahyar'ın sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ifade ediliyor.



                    FENERBAHÇE BEKO ASVEL'E ŞANS TANIMADI
                    Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 85-76 yendi. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla galibiyet sayısını 10'a çıkarırken, Fransa temsilcisi 14. mağlubiyetini yaşadı. Fenerbahçe'de Pierre ve Booker 16'şar sayıyla oynarken, ASVEL adına Okobo 23 sayı atsa da yenilgiyi önleyemedi.



                        BB ERZURUMSPOR'DA YÜCEL İLDİZ DÖNEMİ
                        Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Yücel İldiz oldu. Kulüp tesislerinde, Başkan Ömer Düzgün'ün katıldığı imza töreniyle deneyimli Teknik Direktör Yücel İldiz sözleşme imzaladı. Yarım sezonluk sözleşmeye imza atan Yücel İldiz sezon sonuna kadar takımın başında olacak. İldiz, takımla ilk idmanına çıktı.



                        YENİ MALATYASPOR'DA BENJAMİN TETTEH ŞOKU
                        Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh'in sağ arka adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem tespit edildiği bildirildi. Açıklamada "Futbolcumuz Benjamin Tetteh'in sağ arka adalesinde orta derece de yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

                        BABAM BENİ SIRTINDA TAŞIDI
                        Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçi, Antalya kampında konuştu. Serdar, "Küçükken antrenman dönüşü babam beni sırtında taşırdı. Bir gün ayağıma demir girmişti. Bana 'Bir daha futbol oynayamayabilirsin' dediklerinde şok olmuştum" ifadesini kullandı.

                        GİRESUNSPOR'UN MUHAMMED ISRARI
                        FIFA'ya borçlarını ödeyen ve transfer tahtasını açan Giresunspor'un Muhammed Gümüşkaya ısrarı sürüyor. Karadeniz kulübünün Fenerbahçe'ye birkez daha kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

                        KOŞAMAYANLAR İÇİN TER DÖKECEKLER
                        Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run'a üç ay kaldı. 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek Wings for Life World Run kapsamında dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi 'koşamayanlar için koşacak.

                        12 ASİST YAPAN CEDİ KARİYER REKORU KIRDI
                        Cleveland forması giyen Cedi Osman, 93-90 kazandıkları New Orleans maçında 12 asistle kariyer rekorunu kırdı. Cedi, rakip potaya 7 de sayı bıraktı. Diğer sonuçlar: Philadelphia- Memphis : 122-119, Indiana -LA Clippers: 122-116 Boston -Miami : 122-92, New York-Sacramento: 116- 96, Atlanta-Toronto : 100-106, Houston -Golden State: 108-122.

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                        Haberler Spor Fırtına lige tam konsantre! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Her maçımızı final gibi oynamalıyız
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