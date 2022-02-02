Fenerbahçe'de Löw heyecanı! Alman teknik adamla çok büyük oranda el sıkıştı

Takımı geçici olarak İsmail Kartal'a emanet eden ve yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanı yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü Alman hocayla büyük oranda anlaşma sağladığı iddia ediliyor. Başkan Ali Koç yaklaşık 15 gün önce yurt dışı seferine çıkmış ve Löw ile yüz yüze görüşme yapmıştı. Fenerbahçe'ye şartlarını sunan ve yapılan teklifi düşünmek için süre isteyen başarılı teknik adamın dün Sarı-Lacivertiler'e olumlu yanıtını ilettiği belirtiliyor. Şu anda Fenerbahçe kulübü ve Joachim Löw'ün avukatı arasında yazışmaların sürdüğü, kısa süre içinde 3 yıllık anlaşmanın resmi olarak duyurulacağı ifade edildi. Alman hoca, resmen Sarı-Lacivertli takımın başına geçtikten sonra yeni sezon için kolları savayacak. Löw bir yandan Fenerbahçe'nin maçlarını takip edecek, bir yandan da yönetimle beraber yeni sezon için kadro mühendisliğini yapacak. Sarı-Lacivertliler, haziran ayı itibariyle UEFA'nın Finansal Fair Play kıskacından kurtulacağı için transferde çok daha rahat adımlar atacak. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini bitirecek çok iddialı bir kadro kurmayı hedeflediği belirtiliyor. Joachim Löw imzayı atmasının ardından 22 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüş olacak.