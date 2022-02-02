Fenerbahçe'de Löw heyecanı! Alman teknik adamla çok büyük oranda el sıkıştı

Takımı geçici olarak İsmail Kartal'a emanet eden ve yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanı yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü Alman hocayla büyük oranda anlaşma sağladığı iddia ediliyor. Başkan Ali Koç yaklaşık 15 gün önce yurt dışı seferine çıkmış ve Löw ile yüz yüze görüşme yapmıştı. Fenerbahçe'ye şartlarını sunan ve yapılan teklifi düşünmek için süre isteyen başarılı teknik adamın dün Sarı-Lacivertiler'e olumlu yanıtını ilettiği belirtiliyor. Şu anda Fenerbahçe kulübü ve Joachim Löw'ün avukatı arasında yazışmaların sürdüğü, kısa süre içinde 3 yıllık anlaşmanın resmi olarak duyurulacağı ifade edildi. Alman hoca, resmen Sarı-Lacivertli takımın başına geçtikten sonra yeni sezon için kolları savayacak. Löw bir yandan Fenerbahçe'nin maçlarını takip edecek, bir yandan da yönetimle beraber yeni sezon için kadro mühendisliğini yapacak. Sarı-Lacivertliler, haziran ayı itibariyle UEFA'nın Finansal Fair Play kıskacından kurtulacağı için transferde çok daha rahat adımlar atacak. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini bitirecek çok iddialı bir kadro kurmayı hedeflediği belirtiliyor. Joachim Löw imzayı atmasının ardından 22 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüş olacak.
DEVLER ONU İSTİYORDU
Fener'e prensipte 'evet' diyen Joachim Löw'ün ismi başta PSG olmak üzere birçok dev kulüple anılıyordu. Ancak Alman hoca büyük ihtimalle Fener'e dönecek.
ALMANYA İLE TARİH YAZDI!
2006'da Almanya Milli Takımı'nın başına geçen ve tam 15 yıl boyunca bu zorlu görevi yürüten Joachim Löw çok önemli başarılara imzasını attı. 198 maçta 125 galibiyet eldeeden 61 yaşındaki teknik adam 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'yı zafere ulaştırdı. Löw ayrıca 2016 yılında Konfederasyon Kupası'nı da kaldırdı.