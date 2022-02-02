Fenerbahçe'de golcü enflasyonu! Transferin bitimine günler kala 3 aday var

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Rondon bu sezon 15 maçta sadece 1 kez fileleri havalandırdı. Ülkemizde Hatayspor forması altında gösterdiği muhteşem performansla Al Arabi'ye transfer olan Aaron Boupendza'nın ismi de Fenerbahçe ile anılıyor.