Fenerbahçe'de golcü enflasyonu! Transferin bitimine günler kala 3 aday var

Kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için gündeme birçok isim geliyor... Gündeme gelen isimler Sarı-Lacivertli taraftarların iştahını kabartıyor.
Fenerbahçe için ismi geçen golcüler arasında Aaron Boupendza, Salomon Rondon ve Artem Dzyuba yer alıyor. Rus santrfor Artem Dzyuba'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 33 yaşındaki oyuncunun kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu sezon 24 karşılaşmada forma giyen tecrübeli golcü 10 gol atarken 9 asiste imza attı. Dzyuba, 55 kez de Rus Milli Takım forması giydi.