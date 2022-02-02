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    • 02.02.2022 11:26
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    • 02.02.2022 11:38
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    Fenerbahçe'de golcü enflasyonu! Transferin bitimine günler kala 3 aday var

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Transfer sezonunun bitmesine birkaç gün kala kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de adeta golcü enflasyonu yaşanıyor. Yine gündeme birçok isim gelirken Dzyuba, Rondon ya da Boupendza'dan birinin sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | F.Bahçe golcü arıyor! 3 isim listede

    Kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için gündeme birçok isim geliyor... Gündeme gelen isimler Sarı-Lacivertli taraftarların iştahını kabartıyor.

    Fenerbahçe için ismi geçen golcüler arasında Aaron Boupendza, Salomon Rondon ve Artem Dzyuba yer alıyor. Rus santrfor Artem Dzyuba'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 33 yaşındaki oyuncunun kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Bu sezon 24 karşılaşmada forma giyen tecrübeli golcü 10 gol atarken 9 asiste imza attı. Dzyuba, 55 kez de Rus Milli Takım forması giydi.

        Everton forması giyen Salomon Rondon'un ismi de Fenerbahçe ile anılıyor... Venezuela Milli Takımı'nın yıldız golcüsünün kulübeyle olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

        Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Rondon bu sezon 15 maçta sadece 1 kez fileleri havalandırdı. Ülkemizde Hatayspor forması altında gösterdiği muhteşem performansla Al Arabi'ye transfer olan Aaron Boupendza'nın ismi de Fenerbahçe ile anılıyor.

        Sarı-Lacivertli Yönetimin, Gabonlu yıldız golcüyü renklerine katmak için yoğun mesai harcadığı biliniyor. 25 yaşındaki santrforun sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Boupendza bu sezon 13 maçta 4 gol atarken 2 de asiste imza attı.

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