Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da sadece 1 maçta 8 dakika oynamıştı! Belçika’da haftanın en iyi 11’ine seçildi

Başarılı futboluyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ozornwafor takımının son olarak deplasmanda 1-0 kazandığı St. Truiden maçındaki performansıyla büyük alkış topladı. Genç stoper Belçika'da haftanın en iyi 11'ine seçilmeyi de başardı.

Ozornwafor'un bu çıkışı Galatasaray'da herkesi şaşırtmış durumda. 22 yaşındaki futbolcunun bu grafiğinin sürmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar'ın önemli bir bonservis geliri elde edebileceği konuşuluyor.