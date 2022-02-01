Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da sadece 1 maçta 8 dakika oynamıştı! Belçika’da haftanın en iyi 11’ine seçildi

Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunun başında Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan 300 bin Euro'ya James Ozornwafor'u transfer etmesi herkesi şaşırtmıştı. Nijerya'nın alt yaş kategorilerindeki performansıyla dikkatleri çeken genç stoper geleceğin yıldız adayı olarak gösteriliyordu.
Ancak Ozornwafor beklentilerin çok altında kaldı. 1 sezon İspanya 2. Lig ekibi Almeira'ya kiralık gönderilen genç stoper sadece 4 maçta oynayıp geri döndü. Geride bıraktığımız 3 yıla yakın süreçte Galatasaray formasıyla sadece 1 resmi maçta 8 dakika forma giyebilen Ozornwafor sezon başında ise Belçika ekibi Charleroi'ye kiralandı.
Yeni takımında da performansıyla kimseyi şaşırtmayan Nijeryalı futbolcu sezonun ilk yarısında sadece 1 maçta 19 dakika sahada kalabildi.
Ancak son dönemde herkesi şaşkına çeviren bir gelişme yaşanıyor. James Ozornwafor, Belçika ekibinin son 3 maçında da 11'de sahaya çıkarken, toplam 270 dakika görev yaptı.