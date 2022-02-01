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    • 01.02.2022 11:38
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    Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da sadece 1 maçta 8 dakika oynamıştı! Belçika’da haftanın en iyi 11’ine seçildi

    Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme tehlikesinde olan Galatasaray'da 3 yılda sadece 1 maça çıkıp 8 dakika sahada kalan James Ozornwafor yeni performansıyla şoke etti. Başarılı futboluyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ozornwafor takımının son olarak deplasmanda 1-0 kazandığı St. Truiden maçındaki performansıyla büyük alkış topladı. Genç stoper Belçika’da haftanın en iyi 11’ine seçilmeyi de başardı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Cimbom’da sadece 8 dakika oynamıştı! En iyi 11’e seçildi

    Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunun başında Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan 300 bin Euro'ya James Ozornwafor'u transfer etmesi herkesi şaşırtmıştı. Nijerya'nın alt yaş kategorilerindeki performansıyla dikkatleri çeken genç stoper geleceğin yıldız adayı olarak gösteriliyordu.

    Ancak Ozornwafor beklentilerin çok altında kaldı. 1 sezon İspanya 2. Lig ekibi Almeira'ya kiralık gönderilen genç stoper sadece 4 maçta oynayıp geri döndü. Geride bıraktığımız 3 yıla yakın süreçte Galatasaray formasıyla sadece 1 resmi maçta 8 dakika forma giyebilen Ozornwafor sezon başında ise Belçika ekibi Charleroi'ye kiralandı.

    Yeni takımında da performansıyla kimseyi şaşırtmayan Nijeryalı futbolcu sezonun ilk yarısında sadece 1 maçta 19 dakika sahada kalabildi.

    Ancak son dönemde herkesi şaşkına çeviren bir gelişme yaşanıyor. James Ozornwafor, Belçika ekibinin son 3 maçında da 11'de sahaya çıkarken, toplam 270 dakika görev yaptı.

        Başarılı futboluyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ozornwafor takımının son olarak deplasmanda 1-0 kazandığı St. Truiden maçındaki performansıyla büyük alkış topladı. Genç stoper Belçika'da haftanın en iyi 11'ine seçilmeyi de başardı.

        Ozornwafor'un bu çıkışı Galatasaray'da herkesi şaşırtmış durumda. 22 yaşındaki futbolcunun bu grafiğinin sürmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar'ın önemli bir bonservis geliri elde edebileceği konuşuluyor.

        Galatasaray'ın Ozornwafor'u çok yakından takip ettiği ve Nijeryalı yıldızın 2023'te bitecek olan sözleşmesinin uzatılmasının da gündeme geldiği öğrenildi.
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        Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da sadece 1 maçta 8 dakika oynamıştı! Belçika’da haftanın en iyi 11’ine seçildi
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