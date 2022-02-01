Galatasaraylı isim Eyüpspor'a kiralandı! Cimbom'da bir ayrılık daha

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Jesse Tamunobaraboye Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşleri aktarılan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Sekidika, sezon başından beri istediğimiz bir futbolcuydu. Eyüpspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Bu transferde kolaylık sağlayan Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Sekidika, sezonun ilk yarısında Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında kiralık olarak forma giymişti.