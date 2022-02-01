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    • 01.02.2022 12:46
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    • 01.02.2022 13:22
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    Galatasaraylı isim Eyüpspor'a kiralandı! Cimbom'da bir ayrılık daha

    Son dakika haberine göre Galatasaray, sezon başında Belçika ligine kiraladığı futbolcusu Jesse Sekidika'yı geri çağırarak sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiraladı.

    Galatasaraylı isim Eyüpspor’a kiralandı! Bir ayrılık daha

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Jesse Tamunobaraboye Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Açıklamada görüşleri aktarılan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Sekidika, sezon başından beri istediğimiz bir futbolcuydu. Eyüpspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Bu transferde kolaylık sağlayan Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

    Sekidika, sezonun ilk yarısında Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında kiralık olarak forma giymişti.

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