NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman 12 asistle kariyer rekorunu kırdı

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cavaliers, sahasında Pelicans'ı yenerek son 10 maçında 8. galibiyetini aldı.
Cavaliers'ta Brandon Goodwin 21 sayı, Jarrett Allen 16 sayı, 8 ribaunt ve Kevin Love 15 sayı, 11 ribauntla oynadı. Darius Garland'ın yokluğunda maça oyun kurucu olarak başlayan Cedi Osman, yüzde 18,8 saha içi isabetiyle 7 sayıda kalsa da 12 asistle kariyerinin en iyi istatistiğine ulaştı.
Pelicans cephesinde Jaxson Hayes 19 sayı, 7 ribaunt, 3 blok, Devonte' Graham de 20 sayıyla mücadele etti.
WARRİORS, ROCKETS'I CURRY'NİN 40 SAYISIYLA YENDİ
Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, Houston Rockets deplasmanından 122-108 galip ayrıldı.
Peş peşe 6. maçını kazanan Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, 21'i son çeyrekte 40 sayı atmasının yanı sıra 9 asist ve 5 ribaunt üretti. Andrew Wiggins de 23 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.
Rockets'ta Christian Wood 24 sayı, 13 ribaunt, Kevin Porter da 17 sayı, 11 asistle "double double" yaptı. Alperen Şengün ise 2 sayı, 4 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.
EKSİK 76ERS, GRİZZLİES'İ UZATMADA GEÇTİ
Doğu Konferansı'nın önemli takımlarından Philadelphia 76ers ile Batı Konferansı'nın formda ekibi Memphis Grizzlies arasındaki mücadele, çekişmeye sahne oldu.