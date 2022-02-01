NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman 12 asistle kariyer rekorunu kırdı

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cavaliers, sahasında Pelicans'ı yenerek son 10 maçında 8. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Brandon Goodwin 21 sayı, Jarrett Allen 16 sayı, 8 ribaunt ve Kevin Love 15 sayı, 11 ribauntla oynadı. Darius Garland'ın yokluğunda maça oyun kurucu olarak başlayan Cedi Osman, yüzde 18,8 saha içi isabetiyle 7 sayıda kalsa da 12 asistle kariyerinin en iyi istatistiğine ulaştı.