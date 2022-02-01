Milli maç ne zaman? Türkiye Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası eleme maçı...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off için kura çekilişinde A Milli Futbol Takmımızın rakibi Portekiz oldu. Bu nedenle son günlerde futbolseverler maçın tarihi ve saati çok araştırılanlar arasındaki yerini alıyor. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? İşte 2022 Dünya Kupası eleme maçı hakkında bilgiler...
TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Yapılan son açıklamaya göre, Dünya Kupası Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.
PLAY OFF MAÇLARI NASIL OLACAK?
Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.