Milli maç ne zaman? Türkiye Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası eleme maçı...

TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF YOLCULUĞU

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele etti.

Ay-yıldızlı ekip, grubun ve bu yılın ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda ile İstanbul'da oynadı. Milli takım, güçlü rakibini 4-2 mağlup etti. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı ve ilk üç maçı 7 puanla lider geçti. Dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kalan Türkiye, Hollanda ve Norveç'in 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti ve bu ağır yenilgiyle liderliği de rakibine kaptırdı. Norveç'in de gerisine düşen milliler, üçüncü basamağa geriledi.

Ay-yıldızlı ekip, Şenol Güneş'in yerine göreve gelen yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Milli takım, sekizinci maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1 yendi. Türkiye, dokuzuncu karşılaşmasında sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti, Norveç'in Letonya ile berabere kalmasıyla averajla ikinci sıraya yükseldi. Son maça liderlik şansıyla giren milli takım, Karadağ'ı mağlup etti ancak Hollanda'nın da Norveç'i yenmesiyle grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a katılma hakkı kazandı.