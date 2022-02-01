Mucize adam! Rafael Nadal muhteşem bir başarı öyküsüne imza attı

Rafael Nadal'dan tarihe geçen şampiyonluk... Gelmiş geçmiş en büyük tenisçilerden olan Nadal, Avustralya Açık finalinde Medvedev'i 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ederek büyük başarıya imza attı. İspanyol raket, 21. Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak rakipleri Novak Djokovic ve Roger Federer'i de geride bıraktı.
İŞTE AZMİN ZAFERİ
Efsane tenisçi Nadal'ın şampiyonluğu tam bir başarı hikayesi... Rafael Nadal, geçtiğimiz eylül ayında sol ayağından çok büyük bir sakatlık geçirdi... Ameliyat oldu. Geri dönmesi mucizeydi... Üstüne Covid-19'a yakalandı. Onu da atlattı. Büyük usta küllerinden doğdu ve unutulmayacak bir şampiyonluğa ulaştı. 3 ay öncesine kadar kol değnekleriyle dolaşan 36 yaşındaki Nadal, Avustralya'da 5 saat 24 dakikalık finalde ayakta kalmayı başardı.
İLGİNÇ TEDAVİ YÖNTEMİ
Sonrasında şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Rakipleri Federer ve Djjokovic onun performansına hayran kaldı ve finalden sonra kutlama mesajı yayınladı. Nadal'ın tedavi süreciyle ilgili detaylar da çok çarpıcı... İspanyol raketin tekrar kortlara dönmesi için ilginç bir tedavi yöntemi uygulandı. Nadal, 64 gün boyunca gece 2, 3 hatta 4'te uyandırıldı. Vücudun çalışma sistemi şaşırtıldı. Zor bir tedavi süreci yaşayan Nadal, şampiyonluklarına devam etti.