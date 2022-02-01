Mucize adam! Rafael Nadal muhteşem bir başarı öyküsüne imza attı





İLGİNÇ TEDAVİ YÖNTEMİ

Sonrasında şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Rakipleri Federer ve Djjokovic onun performansına hayran kaldı ve finalden sonra kutlama mesajı yayınladı. Nadal'ın tedavi süreciyle ilgili detaylar da çok çarpıcı... İspanyol raketin tekrar kortlara dönmesi için ilginç bir tedavi yöntemi uygulandı. Nadal, 64 gün boyunca gece 2, 3 hatta 4'te uyandırıldı. Vücudun çalışma sistemi şaşırtıldı. Zor bir tedavi süreci yaşayan Nadal, şampiyonluklarına devam etti.