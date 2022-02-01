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    Mucize adam! Rafael Nadal muhteşem bir başarı öyküsüne imza attı

    Eylülde ayağından ağır bir sakatlık yaşadı... Tekrar kortlara dönemeyeceği konuşuldu. Covid-19’a da çalım atan 36 yaşındaki efsane, Avustralya Açık finalinde 5 saat savaşarak mutlu sona ulaştı...

    Mucize adam

    Rafael Nadal'dan tarihe geçen şampiyonluk... Gelmiş geçmiş en büyük tenisçilerden olan Nadal, Avustralya Açık finalinde Medvedev'i 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ederek büyük başarıya imza attı. İspanyol raket, 21. Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak rakipleri Novak Djokovic ve Roger Federer'i de geride bıraktı.



    İŞTE AZMİN ZAFERİ
    Efsane tenisçi Nadal'ın şampiyonluğu tam bir başarı hikayesi... Rafael Nadal, geçtiğimiz eylül ayında sol ayağından çok büyük bir sakatlık geçirdi... Ameliyat oldu. Geri dönmesi mucizeydi... Üstüne Covid-19'a yakalandı. Onu da atlattı. Büyük usta küllerinden doğdu ve unutulmayacak bir şampiyonluğa ulaştı. 3 ay öncesine kadar kol değnekleriyle dolaşan 36 yaşındaki Nadal, Avustralya'da 5 saat 24 dakikalık finalde ayakta kalmayı başardı.



    İLGİNÇ TEDAVİ YÖNTEMİ
    Sonrasında şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Rakipleri Federer ve Djjokovic onun performansına hayran kaldı ve finalden sonra kutlama mesajı yayınladı. Nadal'ın tedavi süreciyle ilgili detaylar da çok çarpıcı... İspanyol raketin tekrar kortlara dönmesi için ilginç bir tedavi yöntemi uygulandı. Nadal, 64 gün boyunca gece 2, 3 hatta 4'te uyandırıldı. Vücudun çalışma sistemi şaşırtıldı. Zor bir tedavi süreci yaşayan Nadal, şampiyonluklarına devam etti.



        İSPANYOL RAKET MANŞETLERDE
        Nadal'ın Avustralya Açık'taki epik zaferi dünya basınında da geniş yer ayırdı. İspanyol medyası övgüler yağdırdı.



        MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
        Eylül ayında sol ayağından operasyon geçiren Rafael Nadal'ın Avustralya Açık finalinde 5 saatten fazla kortta kalması ve 2-0'dan maçı çevirmesi tarihe geçti. İspanyol raket, başarılı iyileşme süreci sonrası muhteşem bir zafere imza attı.



        Rafael Nadal, 21. Grand Slam zaferini yaşadı. Rakipleri Federer ve Djokovic'i geride bıraktı. Kupayı kazandıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı.

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        Haberler Spor Mucize adam! Rafael Nadal muhteşem bir başarı öyküsüne imza attı
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