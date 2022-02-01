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    Kartal gözünü Feddal’a dikti! Siyah-Beyazlı yönetim Faslı stoper için harekete geçti

    Sezon sonunda Vida ve Welinton’la yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş aradığı stoperi Portekiz’de buldu... Kartal, Sporting'le olan sözleşmesi sona erecek olan Zouhair Feddal’a teklif yaptı...

    Kartal gözünü Feddal’a dikti

    Ara transfer döneminin suskun takımlarından birisi olan Beşiktaş, gelecek sezonun planlaması için için gaza bastı. Siyah-Beyazlı kurmaylar, Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Faslı stoper Zouhair Feddal'ın menajeriyle temasa geçti... Vida ve Welinton'u sezon sonunda göndermeyi planlayan Beşiktaş'a Faslı yıldızdan olumlu yanıt geldi. Portekiz kulübünden 1.2 milyon Euro kazanan Feddal'a Siyah-Beyazlılar'ın aynı parayı teklif ettiği öğrenildi. Henüz teknik direktör konusunda net bir gelişme yaşanmazken, Feddal'la görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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    Haberler Spor Kartal gözünü Feddal’a dikti! Siyah-Beyazlı yönetim Faslı stoper için harekete geçti
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