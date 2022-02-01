Uzun süredir Galatasaray’ın gündeminde olan genç yıldız Gedson'la ilgili çok flaş bir gelişme yaşanıyor!

Ara transfer penceresinin kapanmasına 1 hafta kala çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetimi uzun süredir gündeminde yer alan Gedson Fernandes konusunda frene bastı. Hem teknik direktör Domenec Torrent'in olumsuz raporu hem de yabancı kontenjanındaki kriz nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'ın görüşmeleri askıya aldığı ortaya çıktı.
MALİYET ARAŞTIRILIYOR
Bu gelişme sonrasında Gedson'un menajeri Ahmet Bulut'un şok bir hamle geldiği öğrenildi. Bulut'un Fenerbahçe ile temasa geçtiği ve Portekizli yıldızı teklif ettiği iddia edildi. Orta alanda sıkıntı yaşayan Sarı-Lacivertliler'in Gedson'la ilgili şu an araştırma aşamasında olduğu belirlendi. Eğer yönetim maliyet olarak transferi mantıklı bulursa genç yıldızla ilgili hamle yapabilir. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki 24 saat içinde kesin kararını vereceği ve Gedson'la ilgili Fenerbahçe'nin tutumunun belli olacağı ifade edildi. Öte yandan Portekiz'in önde gelen yayın organlarından A Bola gazetesi, Galatasaray'ın kararsız tutumu sonrası Benfica'nın yapılan anlaşmayı iptal ettiğini duyurdu.
BEŞİKTAŞ İDDİASI DA VAR
A Bola, Türkiye'den Beşiktaş'ın Portekizli yıldıza ilgisinin sürdüğünü de ifade etti. Haberde Rusya, İtalya, İspanya, Belçika ve hatta Brezilya'dan Gedson Fernandes'e teklifler olduğu belirtildi. Türkiye'de ara transfer dönemi 8 Şubat'ta, Rusya'da 22 Şubat'ta ve Brezilya'da ise nisan ayında sona erecek.