Uzun süredir Galatasaray’ın gündeminde olan genç yıldız Gedson'la ilgili çok flaş bir gelişme yaşanıyor!





MALİYET ARAŞTIRILIYOR

Bu gelişme sonrasında Gedson'un menajeri Ahmet Bulut'un şok bir hamle geldiği öğrenildi. Bulut'un Fenerbahçe ile temasa geçtiği ve Portekizli yıldızı teklif ettiği iddia edildi. Orta alanda sıkıntı yaşayan Sarı-Lacivertliler'in Gedson'la ilgili şu an araştırma aşamasında olduğu belirlendi. Eğer yönetim maliyet olarak transferi mantıklı bulursa genç yıldızla ilgili hamle yapabilir. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki 24 saat içinde kesin kararını vereceği ve Gedson'la ilgili Fenerbahçe'nin tutumunun belli olacağı ifade edildi. Öte yandan Portekiz'in önde gelen yayın organlarından A Bola gazetesi, Galatasaray'ın kararsız tutumu sonrası Benfica'nın yapılan anlaşmayı iptal ettiğini duyurdu.