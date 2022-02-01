Galatasaray ve Alanyaspor Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair detayları öğrenmek isteyen futbolseverler maçın tarihi ve saatiyle ilgili araştırmalarını artırdı. Süper Lig'in 24. hafta programı TFF tarafından duyuruldu. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Alanya maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...