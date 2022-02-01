Galatasaray ve Alanyaspor Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair detayları öğrenmek isteyen futbolseverler maçın tarihi ve saatiyle ilgili araştırmalarını artırdı. Süper Lig'in 24. hafta programı TFF tarafından duyuruldu. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Alanya maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Alanyaspor maçı 6 Şubat 2022 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
GALATASARAY'DA ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın bir bölümü basına açık tutuldu.
Koşuyla başlayan antrenmanda yardımcı antrenör Jordi Guerrero Costa yönetiminde pozisyon alma ve fiziksel çalışma yapıldı. Üç grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik uygulamalar üzerinde durulduğu belirtildi.
Teknik direktör Domenec Torrent, antrenmana yaklaşık yarım saat sonra dahil oldu.