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    • Spor
    • 01.02.2022 13:48
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    • 01.02.2022 13:48
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    Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Alanya maçı hangi kanalda?

    Süper Lig'e verilen bir haftalık milli maç arasının ardından maçlar bu hafta oynanacak. Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk edecek. UEFA Avrupa Kupası'nda maçları öncesinde moral depolamak isteyen Galatasaray mücadeleyi kesin zafer parolasıyla sahada olacak. Maçın tarihini ve saatini merak eden futbolseverler konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Alanya maçı hangi kanalda? İşte maça dair detaylar...

    Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

    Galatasaray ve Alanyaspor Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair detayları öğrenmek isteyen futbolseverler maçın tarihi ve saatiyle ilgili araştırmalarını artırdı. Süper Lig'in 24. hafta programı TFF tarafından duyuruldu. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Alanya maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Galatasaray Alanyaspor maçı 6 Şubat 2022 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

    GALATASARAY'DA ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

    Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın bir bölümü basına açık tutuldu.

    Koşuyla başlayan antrenmanda yardımcı antrenör Jordi Guerrero Costa yönetiminde pozisyon alma ve fiziksel çalışma yapıldı. Üç grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik uygulamalar üzerinde durulduğu belirtildi.

    Teknik direktör Domenec Torrent, antrenmana yaklaşık yarım saat sonra dahil oldu.

        İzinli Sofiane Feghouli, salonda çalışan Alexandru Cicaldau, sakatlıkları süren Alpaslan Öztürk, Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin yanı sıra Sacha Boey, idmana katılmadı. Alpaslan'ın yarın gidilecek Antalya kampına dahil olacağı kaydedildi.

        Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mustafa Muhammed de idmanda yer almadı.

        Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da izledi. İdman öncesinde basın mensupları 35 yaşına giren kaptan Arda Turan'ın doğum günü dolayısıyla pasta kesti.

        Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek sarı-kırmızılı takım, öğleden sonra kamp için Antalya'ya gidecek. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçına kadar çalışmalarını Lara'da sürdürecek.
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        Haberler Spor Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Alanya maçı hangi kanalda?
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