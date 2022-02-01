Forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe'de Lucas Alario iddiası





HEDEF KİRALAMAK

Yönetimin, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Arjantinli futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre yönetim, Leverkusen'le 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Alario'yu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Bu sezon başarısız bir grafik çizen 29 yaşındaki futbolcu 17 maçta sadece 2 gol atabildi. Leverkusen'in bu performans sonrasında Alario'yu elden çıkarmak istediği belirtiliyor.