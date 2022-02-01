Forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe'de Lucas Alario iddiası

Berisha, Serdar Dursun ve Valencia'nın bu sezon gösterdiği kötü performans sonrasında forvet transferini gündemine alan Fenerbahçe'de adeta aday enflasyonu yaşanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen son golcünün Lucas Alario olduğu iddia ediliyor.
HEDEF KİRALAMAK
Yönetimin, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Arjantinli futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre yönetim, Leverkusen'le 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Alario'yu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Bu sezon başarısız bir grafik çizen 29 yaşındaki futbolcu 17 maçta sadece 2 gol atabildi. Leverkusen'in bu performans sonrasında Alario'yu elden çıkarmak istediği belirtiliyor.
9 KEZ MİLLİ OLDU
2017 yılında River Plate'ten 24 milyon Euro karşılığında Alman ekibine transfer olan yıldız futbolcu 9 kez Arjantin Milli Takımı'nda görev yapıp 3 gol attı. 148 kez Leverkusen formasıyla sahaya çıkan Lucas Alario 53 gol atıp 16 asist yaptı. Yıldız futbolcuyla 4-5 kulübün daha ilgilendiği öğrenildi.