Avrupa’da zirvede! Trabzonspor son 15 dakikada hiç gol yemedi

BAVULUM HER ZAMAN HAZIR!

Torrent, "Uzun yıllar G.Saray'da kalmak istiyorum. Ancak teknik adamların bavulları her zaman hazır olmalı. Benim de öyle" dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent basın mensupları ile bir araya geldi. İşte İspanyol hocanın sözleri: "Sezon öncesi çalışmayacağım takım almam' diyordum ama bazı takımlara 'Hayır' diyemezsiniz. Galatasaray onlardan biri. Türk futbolu, Türk takımı dediğinizde akla ilk Galatasaray geliyor. Bu kulüpten bahsettiğinizde bütün dünya tanıyor. Tuzla maçının unutulması gerekiyor. Çünkü benim için oyun bile değil. Yoğun antrenmanlar üstüne bir maçtı. Farklı denemeler yaptık. Uzun yıllar G.Saray'da kalmak istiyorum. Ancak teknik adamların bavulları her zaman hazır olmalı. Benim de öyle. Üç temel prensibim var; rakip topa sahip olduğunda ileride baskı, topu kaybettiğimizde geri çekilmemek ve çabuk geri kazanmaya çalışmak, rakip yarı sahada geri alırsak çok hızlı hücum; kendi yarı sahamızda geri alırsak, net resmi görene kadar topu tutmak."