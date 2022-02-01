Avrupa’da zirvede! Trabzonspor son 15 dakikada hiç gol yemedi

Süper Lig'de 23 hafta sonunda topladığı 54 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, bu sezon son 15 dakikalarda kalesinde hiç gol görmedi. Bordo-Mavililer bu özelliğiyle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında kalesini gole kapatan tek takım konumunda. Ayrıca Trabzonspor bu sezon 9 maçta kalesinde gol görmedi. Bordo-mavililer Avrupa'nın 5 büyük ligi kıyas alındığında son 15 dakikada gol yemeyen tek takım olmayı başarırken Sevilla, Porto, Mainz, Marsilya ve Napoli ise 1'er gol yedi. Fırtına, son 15 dakikalarda kalesinde hiç gol görmezken 6 maçta ise son 15 dakikada attığı gollerle 14 puan kazandı. Bu gollerin 4'ünü Danimarkalı yıldız golcüsü Andreas Cornelius kaydetti. Trabzonspor son lig maçında Galatasaray'ı 86 ve 90+1. dakikada attığı gollerle mağlup etti.
YUNUS MALLI 11'İ ZORLUYOR
Uzun süredir suskun olan tecrübeli oyuncu son haftalarda gösterdiği performansla 11'e göz dikti. Trabzon'da ara döneme kadar takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yunus Mallı, son maçlarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Mallı, Kasımpaşa maçı öncesi 11'i zorlamaya başladı. Bakasetas'ın Kasımpaşa maçına yetişememesi söz konusu.
BUNUN ADI ÜLTİMATOM
İsmail Kartal'ın Mesut Özil ile olan sözleri sosyal medyada olay oldu. İsmail Kartal'ın "En iyisini ortaya koyamadı. Büyük oyuncuların biraz daha sorumluluk alması lazım"s özleri ültimatom olarak değerlendirildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, önceki gün Antalya kampına basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında sarfettiği sözler olay oldu. İsmail Kartal, Mesut ile ilgili olarak "Bence Mesut en iyisini ortaya koyamadı. Belinde bir problem vardı. Sürekli telefonda görüşüyorum. İnşallah bu son yapılan tedavisinden sonra Mesut'un çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Dünya çapında bir oyuncu ve kalitesi tartışılmaz. Ama takımda kaliteli büyük futbolcuların her zaman olması gerekiyor. Onların da biraz daha sorumluluk alması lazım" sözlerini kullanmıştı. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı buldu. "Kartal, Mesut'a net bir şekilde ültimatom verdi", "Bunun adı ültimatom", "Mesut'a planlarında yer vermiyor" şeklinde yorumlar geldi. Mesut Özil'in sezonun geri kalanındaki performansının kritik olduğu, beklenen performansı gösteremezse sezon sonunda ayrılığın kaçınılmaz olacağı da yorumlar arasında yer aldı.