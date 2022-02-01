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    Avrupa’da zirvede! Trabzonspor son 15 dakikada hiç gol yemedi

    Fırtına, ligde oynadığı 23 maçın son 15 dakikasında hiç gol yemedi. Bu istatistikle Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de bunu başaran tek takım oldu... İşte sizler için derlediğimiz 1 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Avrupa’da zirvede

    Süper Lig'de 23 hafta sonunda topladığı 54 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, bu sezon son 15 dakikalarda kalesinde hiç gol görmedi. Bordo-Mavililer bu özelliğiyle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında kalesini gole kapatan tek takım konumunda. Ayrıca Trabzonspor bu sezon 9 maçta kalesinde gol görmedi. Bordo-mavililer Avrupa'nın 5 büyük ligi kıyas alındığında son 15 dakikada gol yemeyen tek takım olmayı başarırken Sevilla, Porto, Mainz, Marsilya ve Napoli ise 1'er gol yedi. Fırtına, son 15 dakikalarda kalesinde hiç gol görmezken 6 maçta ise son 15 dakikada attığı gollerle 14 puan kazandı. Bu gollerin 4'ünü Danimarkalı yıldız golcüsü Andreas Cornelius kaydetti. Trabzonspor son lig maçında Galatasaray'ı 86 ve 90+1. dakikada attığı gollerle mağlup etti.



    YUNUS MALLI 11'İ ZORLUYOR
    Uzun süredir suskun olan tecrübeli oyuncu son haftalarda gösterdiği performansla 11'e göz dikti. Trabzon'da ara döneme kadar takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yunus Mallı, son maçlarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Mallı, Kasımpaşa maçı öncesi 11'i zorlamaya başladı. Bakasetas'ın Kasımpaşa maçına yetişememesi söz konusu.



    BUNUN ADI ÜLTİMATOM
    İsmail Kartal'ın Mesut Özil ile olan sözleri sosyal medyada olay oldu. İsmail Kartal'ın "En iyisini ortaya koyamadı. Büyük oyuncuların biraz daha sorumluluk alması lazım"s özleri ültimatom olarak değerlendirildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, önceki gün Antalya kampına basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında sarfettiği sözler olay oldu. İsmail Kartal, Mesut ile ilgili olarak "Bence Mesut en iyisini ortaya koyamadı. Belinde bir problem vardı. Sürekli telefonda görüşüyorum. İnşallah bu son yapılan tedavisinden sonra Mesut'un çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Dünya çapında bir oyuncu ve kalitesi tartışılmaz. Ama takımda kaliteli büyük futbolcuların her zaman olması gerekiyor. Onların da biraz daha sorumluluk alması lazım" sözlerini kullanmıştı. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı buldu. "Kartal, Mesut'a net bir şekilde ültimatom verdi", "Bunun adı ültimatom", "Mesut'a planlarında yer vermiyor" şeklinde yorumlar geldi. Mesut Özil'in sezonun geri kalanındaki performansının kritik olduğu, beklenen performansı gösteremezse sezon sonunda ayrılığın kaçınılmaz olacağı da yorumlar arasında yer aldı.



        PEREİRA'YA SON DARBE EVERTON'DAN GELDİ
        Premier Lig ekibi Everton ile görüşen Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'ya kötü haber geldi. İngiliz ekibi tercihini Frank Lampard'dan yana kullandı. Pereira haberlerinin artmasının ardından Everton taraftarları sosyal medyada kulüp yönetimine karşı seslerini yükseltmiş ve stadyum yakınındaki duvarlara Portekizli teknik adamı istemediklerini ifade eden yazılar yazmıştı. Vitor Pereira da "Everton taraftarı beni tanımadan tepki gösteriyor. Tüm kariyerim baskı altında geçti. Bu işi istiyorum" açıklamasını yapmıştı.



        ANTALYA KAMPI SONA ERDİ
        Fenerbahçe'nin Antalya kampı dün sabah yapılan antrenmanla tamamlandı. Sarı- lacivertli ekip, dün öğle saatlerinde İstanbul'a döndü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile süren idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Gustavo takımdan ayrı çalışırken, Serdar Aziz ise bireysel çalışmalar yaptı.



        KARTAL'DAN ÇİFTE MESAİ
        Beşiktaş, Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Sağanak yağmur altında ilk on beş dakikası basına açık yapılan sabah idman, 1.5 saate yakın sürdü. Günün 2. çalışması ise akşam saatlerinde yapıldı. Bu idman da yaklaşık 1.5 saat sürdü.



            LARİN GÖRÜŞME ODASINA
            Beşiktaş yönetimi ile Cyle Larin arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinden şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Adı Galatasaray ile de anılan Larin ile Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın, milli takım dönüşü aracısız yüz yüze bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.



            BAVULUM HER ZAMAN HAZIR!
            Torrent, "Uzun yıllar G.Saray'da kalmak istiyorum. Ancak teknik adamların bavulları her zaman hazır olmalı. Benim de öyle" dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent basın mensupları ile bir araya geldi. İşte İspanyol hocanın sözleri: "Sezon öncesi çalışmayacağım takım almam' diyordum ama bazı takımlara 'Hayır' diyemezsiniz. Galatasaray onlardan biri. Türk futbolu, Türk takımı dediğinizde akla ilk Galatasaray geliyor. Bu kulüpten bahsettiğinizde bütün dünya tanıyor. Tuzla maçının unutulması gerekiyor. Çünkü benim için oyun bile değil. Yoğun antrenmanlar üstüne bir maçtı. Farklı denemeler yaptık. Uzun yıllar G.Saray'da kalmak istiyorum. Ancak teknik adamların bavulları her zaman hazır olmalı. Benim de öyle. Üç temel prensibim var; rakip topa sahip olduğunda ileride baskı, topu kaybettiğimizde geri çekilmemek ve çabuk geri kazanmaya çalışmak, rakip yarı sahada geri alırsak çok hızlı hücum; kendi yarı sahamızda geri alırsak, net resmi görene kadar topu tutmak."



            INAKİ PENA RESMEN CİMBOM'DA
            Cimbom önceki gece İstanbul'a getirdiği Inaki Pena'yı kadrosuna kattı ve böylece ara transferde ilk imzayı attırdı. Sarı-Kırmızılılar, Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı genç kaleci için Katalan kulübüne herhangi bir bedel ödemeyecek. Sadece Inaki Pena'nın yarım sezonluk maaşı olan 375 bin Euro'yu Galatasaray kulübü karşılayacak.



                FATİH ÖZTÜRK VERTİGO OLDU!
                Son olarak Trabzonspor maçında kaleyi koruyan Fatih Öztürk'ten kötü haber geldi. Tecrübeli file bekçisinin vertigo olduğu açıklandı. Tedavisine başlanan Fatih Öztürk'ün Antalya kampına götürülmeyeceği ve İstanbul'da bırakılacağı belirtildi.



                AYTAÇ KARA GÖZTEPE YOLUNDA
                G.Saray'da bekleneni veremeyen Aytaç Kara'nın Göztepe ile görüştüğü iddia edildi. İzmir ekibi, tecrübeli oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. G.Saray, oyuncunun ayrılışına onay verdiği taktirde oyuncu sezon sonuna kadar Göztepe'de kiralık olarak forma giyecek.



                SEMİH KAYA SÜRPRİZİ
                Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli stoper yeniden Galatasaray'ın transfer gündemine geldi. Cimbom'da Semih Kaya sürprizi!.. Dün Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli stoperin menajeri aracılığıyla eski kulübüne teklif edildiği öğrenildi. Luyindama'yı gönderen Sarı-Kırmızılılar'ın Alparslan ve Işık Kaan'ın da sakat olması nedeniyle Semih'i gündemine aldığı belirlendi. Yönetim konuyu Torrent'e iletirken, İspanyol hocanın vereceği rapora göre hareket edilecek.



                    BEDAVAYA UÇUYORLAR!
                    Mustafa Kapı, Ömer Faruk Beyaz, Ali Akman ve son olara k Bartuğ Elmaz... Avrupa kulüpleri, Türk futbolunun genç y-e teneklerini bedelsiz olarak transfer etmeye devam ediyor... Galatasaray'ın altyapısında gösterdiği performans sonrası adından söz ettiren Bartuğ Elmaz resmen Fransa'nın yolunu tuttu. Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan 18 yaşındaki futbolcu her konuda anlaşmaya vardığı Marsilya ile resmi sözleşme imzalamak için dün Fransa'ya uçtu. Böylece son yıllarda Avrupa kulüplerinin bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Türk yeteneklere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yine Galatasaray'da geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa Kapı, kulübüne bonservis kazandırmadan Lille'e gitmişti. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Sarı-Lacivertli kulübün sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz da kulübüne bonservis kazandırmadan Stuttgart'a imza atmıştı. Ömer Faruk'un yanı sıra Bursa altyapısından yetişen Ali Akman da bir başka Alman kulübü Frankfurt'a transfer olmuştu.



                    BELÖZOĞLU AÇIKLADI TREZEGUET GELİYOR
                    Başakşehir ara transfer döneminin en önemli hamlelerinden birisini yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, "Trezeguet transferi büyük intimalle olumlu sonuçlanacak" diye konuştu.



                    MAX MEYER KİRALANDI
                    Fenerbahçe sezon başında bedelsiz olarak transfer ettği Max Meyer'le yollarını ayırdı. Alman futbolcu, Danimarka ekibi FC Midtjylland'a kiralandı. Alman yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonunda da olduğu belirlendi.



                        UROS SPAJİC ARTIK KASIMPAŞA'DA
                        Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Sırp stoper Uros Spajic'i kadrosuna kattı. Lacivert- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Krasnodar ekibinde forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Yıldız oyuncu, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreni sonrası iddialı açıklamalar yaptı.



                        CHRİSTİAN ERİKSEN 6 AYLIĞINA BRENTFORD'TA
                        İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, sahada kalp krizi geçirdiği geçen yılın haziran ayından beri sahalardan uzak kalan Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinin ardından 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 6 aylık sözleşme imzalandı.



                        BARCELONA AUBAMEYANG İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI
                        Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilme mücadelesi veren Barcelona transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ousmane Dembele'yi takımdan göndermek isteyen Katalanlar, Arsenal'den Aubameyang'ı transfer etmeyi yapıyor. Katalanlar'ın önündeki en önemli engel ise maaş bütçesinin yeterli olmaması... Dembele'yi ise PSG kadrosuna katmak istiyor.



                            FENERBAHÇE BEKO ASVEL'İ AĞIRLIYOR
                            Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 24. haftasında bugün Fransa'nın LDLC Asvel ekibini ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İlk maçı Asvel 84-82'lik skorla kazanmıştı.

                            DİVOCK ORİGİ'DEN KÖTÜ HABER VAR
                            Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Belçikalı forvetin Serie A ekibi Atalanta ile büyük oranda anlaşma sağladığı belirtiliyor. İsmi Fenerbahçe ile anılan isimlerden biri olan Divock Origi konusunda olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Belçikalı forvetin takımdan ayrılacağı ancak Serie A ekibi Atalanta ile anlaşma sağladığı belirtildi. Atalanta'nın büyük ihtimalle Duvan Zapata'yı satacağı ve Kolombiyalı yıldızın yerine Origi'yi alacağı ifade edildi.

                            ENZO CRİVELLİ SAİNT ETİNNE'E GİTTİ
                            Antalyaspor, Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Enzo Crivelli ile yollarını ayırdığını açıkladı. Antalyaspor'dan ayrılan ve Başakşehir ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Crivelli Saint-Etienne'e imza attı.

                            DİMİTRİOS KOLOVOS KOCAELİ İLE ANLAŞTI
                            TFF 1. Lig temsilcisi Kocaelispor, Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Kolovos ile prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-Siyahlılar, 28 yaşındaki Yunan futbolcu ile kadrosunu daha da güçlendirdi. Sözleşme detayları ve sağlık kontrolü için Kocaelispor'un kamp yaptığı Antalya'ya davet edilen yıldız oyuncunun 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

                            BANDIRMA SIRP GOLCÜ OSMAJİC'İ TRANSFER ETTİ
                            TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Milutin Osmajic ile sözleşme imzaladığını açıkladı. 22 yaşındaki Karadağlı forvet, bu sezon forma giydiği 15 maçta 1 gol kaydetti. 22 yaşındaki oyuncu daha önce Sutjeska Niksic takımının da formasını giymişti. Bandırmaspor, genç golcü Osmajic için hoş geldin mesajı yayınladı.

                            AHMETCAN VE TAHA İÇİN ÖZEL HAZIRLIK
                            Fırtına'da iki genç stoperi Ahmetcan Kaplan ve Taha Altıkardeş, ilerleyen haftalarda birlikte denenecek. Gelecek yıla hazır hale getirilecekler.

                            ADEM LJAJİC MALATYA YOLCUSU
                            Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden olan Ljajic, Yeni Malatya ile imza aşamasına geldi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Beşiktaş ile anlaştık. Ljajic'in kararını bekliyoruz" dedi.

                            FENER'DEN KUPA İTİRAZI
                            F.Bahçe, Trabzonspor resmi sitesinde yer alan "2010/11 şampiyonu" ifadesinin kaldırılması için TFF'ye başvurdu. Başvuruda "Bu asılsız bilginin kaldırılmasını talep ediyoruz" denildi.

                            ALLAHYAR RESMEN HULL'DA
                            F.Bahçe Allahyar'ın sezon sonuna kadar Hull City'ye kiralandığını açıklandı. Ancak alınan bilgilere göre İranlı forvetin sözleşmesinde 4.5 milyon Euro'luk zorunlu opsiyon var.

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                            Haberler Spor Avrupa’da zirvede! Trabzonspor son 15 dakikada hiç gol yemedi
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