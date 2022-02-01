Avrupa’da zirvede! Trabzonspor son 15 dakikada hiç gol yemedi





BUNUN ADI ÜLTİMATOM

İsmail Kartal'ın Mesut Özil ile olan sözleri sosyal medyada olay oldu. İsmail Kartal'ın "En iyisini ortaya koyamadı. Büyük oyuncuların biraz daha sorumluluk alması lazım"s özleri ültimatom olarak değerlendirildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, önceki gün Antalya kampına basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında sarfettiği sözler olay oldu. İsmail Kartal, Mesut ile ilgili olarak "Bence Mesut en iyisini ortaya koyamadı. Belinde bir problem vardı. Sürekli telefonda görüşüyorum. İnşallah bu son yapılan tedavisinden sonra Mesut'un çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Dünya çapında bir oyuncu ve kalitesi tartışılmaz. Ama takımda kaliteli büyük futbolcuların her zaman olması gerekiyor. Onların da biraz daha sorumluluk alması lazım" sözlerini kullanmıştı. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı buldu. "Kartal, Mesut'a net bir şekilde ültimatom verdi", "Bunun adı ültimatom", "Mesut'a planlarında yer vermiyor" şeklinde yorumlar geldi. Mesut Özil'in sezonun geri kalanındaki performansının kritik olduğu, beklenen performansı gösteremezse sezon sonunda ayrılığın kaçınılmaz olacağı da yorumlar arasında yer aldı.