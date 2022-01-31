Rumen basınına konuşan Becali, Sarı-Kırmızılı kulüple yaşanan krizde gelinen son noktayı açıkladı. Becali, "FIFA'ya gideceğimizi söyledikten sonra Galatasaraylı yetkililer ödeme yapmaya başladı. Aralık ayında 700 bin Euro aldık. Şimdi 500 bin Euro daha ödemeleri gerekiyor. Mart ve Nisan aylarında ise 650 bin Euro'luk bir taksit daha var. Toplamda 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ve 2.2 milyon Euro'luk bonus maddesi üzerinde anlaşmıştık" diye konuştu.











Rumen basını, Steaua Bükreş ile Galatasaray arasında yapılan anlaşmaya göre bonuslarla beraber toplam bonservis ücretinin 5.7 milyon Euro'ya kadar çıkma durumu olduğunu belirtti. Ancak Morutan'ın performansının düşük olması sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından maksimum 4.7 milyon Euro çıkacağı ifade edildi.