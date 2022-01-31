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    • Spor
    • 31.01.2022 15:06
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    • 31.01.2022 15:06
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    Steaua Bükreş kulübünün patronu Gigi Becali GalatasarayOlimpiu Morutan transferinden dolayı FIFA’ya verecek mi?

    Son dakika... Steaua Bükreş kulübünün patronu Gigi Becali, Olimpiu Morutan transferinden dolayı Galatasaray'la yaşanan krizde gelinen son noktayı açıkladı. Becali Galatasaray'ı FIFA’ya verecek mi? İşte yanıtı...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Galatasaray’ı FIFA’ya verecek mi?
    Steaua Bükreş kulübünün patronu Gigi Becali geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Olimpiu Morutan transferinden dolayı Galatasaray'da ödeme alamadıklarını, bu krizin çözülememesi durumunda FIFA'ya gideceklerini söylemişti.

    RUMEN BASININA AÇIKLADI
    Rumen basınına konuşan Becali, Sarı-Kırmızılı kulüple yaşanan krizde gelinen son noktayı açıkladı. Becali, "FIFA'ya gideceğimizi söyledikten sonra Galatasaraylı yetkililer ödeme yapmaya başladı. Aralık ayında 700 bin Euro aldık. Şimdi 500 bin Euro daha ödemeleri gerekiyor. Mart ve Nisan aylarında ise 650 bin Euro'luk bir taksit daha var. Toplamda 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ve 2.2 milyon Euro'luk bonus maddesi üzerinde anlaşmıştık" diye konuştu.






    Rumen basını, Steaua Bükreş ile Galatasaray arasında yapılan anlaşmaya göre bonuslarla beraber toplam bonservis ücretinin 5.7 milyon Euro'ya kadar çıkma durumu olduğunu belirtti. Ancak Morutan'ın performansının düşük olması sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından maksimum 4.7 milyon Euro çıkacağı ifade edildi.

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    Haberler Spor Steaua Bükreş kulübünün patronu Gigi Becali Galatasaray'ı Olimpiu Morutan transferinden dolayı FIFA’ya verecek mi?
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