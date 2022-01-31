Mustafa Kapı Ali Akman Ömer Faruk Beyaz şimdi de Bartuğ Elmaz! Türkiye yetiştiriyor Avrupa kapıyor

Galatasaray'ın en potansiyelli genç oyuncusu olarak gösterilen Bartuğ Elmaz'ın sezon sonu Sarı-Kırmızılı kulüple sona erecek olan sözleşmesini uzatmayıp, Fransız ekibi Marsilya'ya önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere imza atması Türk futbolundaki genç oyuncuların durumunun bir kez daha tartışmaya açılmasına sebep oldu.
Galatasaray'a bonservis bedeli kazandırmadan Marsilya'ya imza atan Bartuğ Elmaz ile birlikte son dönemde Türkiye'den yetişip Avrupa kulüplerine bedelsiz transfer olan gençlere bir yenisi daha eklendi.