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    • Spor
    • 31.01.2022 14:46
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    • 31.01.2022 14:55
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    Mustafa Kapı Ali Akman Ömer Faruk Beyaz şimdi de Bartuğ Elmaz! Türkiye yetiştiriyor Avrupa kapıyor

    Türk futbolunda son dönemin en yetenekli gençleri arasında gösterilen Mustafa Kapı, Ali Akman ve Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Galatasaraylı Bartuğ Elmaz'ın da kulübüne bonservis kazandırmadan Avrupa'ya transfer olması Türk kulüplerinin altyapıdan yetiştirdiği yıldız adaylarını elinde tutma konusunda yaşadığı sıkıntıyı bir kez daha ortaya çıkardı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Biz yetiştiriyoruz Avrupa kapıyor

    Galatasaray'ın en potansiyelli genç oyuncusu olarak gösterilen Bartuğ Elmaz'ın sezon sonu Sarı-Kırmızılı kulüple sona erecek olan sözleşmesini uzatmayıp, Fransız ekibi Marsilya'ya önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere imza atması Türk futbolundaki genç oyuncuların durumunun bir kez daha tartışmaya açılmasına sebep oldu.

    Galatasaray'a bonservis bedeli kazandırmadan Marsilya'ya imza atan Bartuğ Elmaz ile birlikte son dönemde Türkiye'den yetişip Avrupa kulüplerine bedelsiz transfer olan gençlere bir yenisi daha eklendi.

    Galatasaray'da 1.5 sene önce geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa Kapı, kulübüne bonservis kazandırmadan Fransa'nın Lille kulübüne giderken Kapı'dan sonra da Avrupa'ya bedelsiz göç aralıksız devam etti.

        Kapı'nın ardından geçtiğimiz ocak ayında Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Sarı-Lacivertli kulübün sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Ümit Milli Takım'ın yıldız ismi Ömer Faruk Beyaz da kulübüne bonservis kazandırmadan Almanya'nın Stuttgart takımına imza atmıştı.

        Ömer Faruk'un yanı sıra Bursaspor altyapısından yetişen Ali Akman da Avrupa'ya bedelsiz gitmeyi tercih etmiş ve sözleşmesinin bitimine 5 ay kala bir başka Alman kulübü Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.

        Bartuğ Elmaz'ın da Mustafa Kapı, Ömer Faruk Beyaz ve Ali Akman gibi yetiştiği kulüplere para kazandırmadan Avrupa'ya transfer olması hem kulüplerin oyunculara yaklaşımının tartışılmasına sebep olurken, bir yandan da gençlerin menajerler tarafından yönlendirildiği şeklinde yorumlanıyor.
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            Haberler Spor Mustafa Kapı Ali Akman Ömer Faruk Beyaz şimdi de Bartuğ Elmaz! Türkiye yetiştiriyor Avrupa kapıyor
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