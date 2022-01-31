Mustafa Kapı Ali Akman Ömer Faruk Beyaz şimdi de Bartuğ Elmaz! Türkiye yetiştiriyor Avrupa kapıyor

Galatasaray'ın en potansiyelli genç oyuncusu olarak gösterilen Bartuğ Elmaz'ın sezon sonu Sarı-Kırmızılı kulüple sona erecek olan sözleşmesini uzatmayıp, Fransız ekibi Marsilya'ya önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere imza atması Türk futbolundaki genç oyuncuların durumunun bir kez daha tartışmaya açılmasına sebep oldu.