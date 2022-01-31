Konan’ın menajerinin istekleri Fenerbahçe yönetiminin sabrını taşırdı





Bunun üzenine Fenerbahçeli kurmaylar Borussia Dortmund'un sol beki Nico Schulz için harekete geçti. Fenerbahçe'nin birinci tercihinin hala Konan olduğu ancak menajerinin anlamsız isteklerinden vazgeçmemesi durumunda Schulz için temaslarını hızlandıracağı ifade edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor maçı sonrasında bazı mevkilerde sayısal eksikleri olduğunu özellikle sol bek konusunda büyük sıkıntı çektiklerini açıklamıştı.

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