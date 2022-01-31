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    Galatasaray İspanyol eldivenine kavuştu! Sağlık kontrolünün ardından imza atacak

    Galatasaray’ın her konuda anlaştığı Inaki Pena, dün gece İstanubl’a geldi. İspanyol file bekçisi sağlık kontrolünün ardından Cimbom’a imza atacak.

    Aslan pena’ya kavuştu

    Galatasaray yeni kalecisine kavuştu... Fernando Muslera'nın sakatlığı sebebiyle bir süredir kaleci arayışında olan Sarı-Kırmızılılar'ın prensip anlaşmasına vardığı BarcelonaInaki Pena, dün gece İstanbul'a geldi kiralama bedeli olmadan renklerine bağladığı. Sarı-Kırmızılılar'ın Barcelona'ya kiralama ücreti ödemeyeceği Pena, bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek.



    Ardından 22 yaşındaki İspanyol file bekçisi kendisini Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza atacak. Pena'nın transferini dört gözle bekleyen Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent'in genç file bekçisinin hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçına kadar hazır hale gelmesini istediği belirtiliyor. Inaki Pena, bu sezon Barcelona'nın B takımının kalesini korudu.

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