Galatasaray İspanyol eldivenine kavuştu! Sağlık kontrolünün ardından imza atacak





Ardından 22 yaşındaki İspanyol file bekçisi kendisini Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza atacak. Pena'nın transferini dört gözle bekleyen Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent'in genç file bekçisinin hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçına kadar hazır hale gelmesini istediği belirtiliyor. Inaki Pena, bu sezon Barcelona'nın B takımının kalesini korudu.

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