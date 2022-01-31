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    Djenepo ile dirsek teması! Fenerbahçe Mali'li sol açığı kiralamak için hamle yaptı

    Sol kanada takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Mali’li futbolcu Moussa Djenepo’yu kiralamak için Southampton’ın kapısını çaldı.Avrupa'da transferin bugün sona ermesi Fenerbahçe'nin elini birhayli güçlendiriyor. Çünkü başka takıma gitmezse tek alternatif Fener kalacak. İngiliz kulübü birkaç gün içinde kararını bildirecek.

    Djenepo ile dirsek teması

    Ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışlar yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'den önemli bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler, Premier Lig ekibi Southampton'ın Mali'li sol kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu kiralamak için İngiliz kulübüne teklifte bulundu. Southampton'ın birkaç gün içinde Fenerbahçe'ye kararını bildirmesi bekleniyor. Avrupa'da transfer sezonunun bugün sona erecek olması Fenerbahçe'nin elini bir hayli güçlendiriyor. Eğer Djenepo bugün başka bir kulübe satılmaz ya da kiralanmazsa Fenerbahçe bu transferde yalnız kalacak. 23 yaşında ve 1.77 boyunda olan Moussa Djenepo sol kanat dışında sağ kanatta da forma giyebiliyor.



    DEĞERİ 11 MİLYON EURO
    22 kez Mali Milli Takım forması giyen Djenepo'nun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro civarında. Djenepo, Southampton dışında Belçika Ligi'nde Standard Liege forması da giymişti. Fenerbahçe'nin yaptığı teklifte satın alma opsiyonunun olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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    Haberler Spor Djenepo ile dirsek teması! Fenerbahçe Mali'li sol açığı kiralamak için hamle yaptı
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