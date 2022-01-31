Djenepo ile dirsek teması! Fenerbahçe Mali'li sol açığı kiralamak için hamle yaptı

Ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışlar yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'den önemli bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler, Premier Lig ekibi Southampton'ın Mali'li sol kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu kiralamak için İngiliz kulübüne teklifte bulundu. Southampton'ın birkaç gün içinde Fenerbahçe'ye kararını bildirmesi bekleniyor. Avrupa'da transfer sezonunun bugün sona erecek olması Fenerbahçe'nin elini bir hayli güçlendiriyor. Eğer Djenepo bugün başka bir kulübe satılmaz ya da kiralanmazsa Fenerbahçe bu transferde yalnız kalacak. 23 yaşında ve 1.77 boyunda olan Moussa Djenepo sol kanat dışında sağ kanatta da forma giyebiliyor.