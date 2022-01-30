Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç ne zaman 2022? A Milli Takım maç takvimi 2022!

Dünya Kupası play-off kura çekimi geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Türkiye'nin rakibi ise Portekiz oldu. A Milli Takım bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isterken milyonlarca kişi de maçın hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. İşte, Portekiz-Türkiye maçına dair bilgiler...

2022'de Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılan son takımları belirlemek için düzenlenen Avrupa elemeleri play-off turunda kuralar çekildi. 12 takımın A, B ve C olmak üzere 3 yola ayrıldığı play-off turunda C Yolu'nda mücadele edecek olan Türkiye, yarı finalde Portekiz'e konuk olacak.