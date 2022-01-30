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    • Spor
    • 30.01.2022 16:01
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    • 30.01.2022 16:11
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    Ghislain Konan transferinde her yol Fenerbahçe'ye çıkıyor

    Fenerbahçe'nin transferi ile ilgili Reims kulübü ile anlaştığı Fildişili sol bek Ghislain Konan için Watford ve Southampton'ın da devrede olmasına rağmen bu transferde her yol Sarı-Lacivertli kulübe çıkıyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Her yol F.Bahçe’ye çıkıyor

    Fenerbahçe Ghislain Konan'ı bekliyor... Sarı-Lacivertliler'in sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fildişili sol bek için kulübü Reims ile anlaşmasının ardından oyuncu için İngiliz kulüpleri Watford ile Southampton da devreye girmiş ve oyuncunun menajeri bu durumu fırsata çevirerek transferde fiyat artırmaya çalışmıştı.

    Ancak Konan'a talip olduğu belirtilen Watford ve Southampton'ın İngiltere'de transferin 31 Ocak gecesi (yarın gece) sona erecek olması sebebiyle 26 yaşındaki sol bekin Premier Lig'e transferi artık çok zor gözüküyor.

    Fenerbahçe ise hem Reims ile anlaşmaya varılmasını hem de Konan'ın İngiltere'ye transferinin süre sıkıntısı sebebiyle zora girmesini avantaja çevirerek, oyuncunun menajerinin fiyat artırma taktiğini boşa çıkarmaya çalışıyor.

        Konan'ın menajerinin transfer için imza parası da istediği, Fenerbahçe'nin ise Reims'e ödenecek bonservis bedeli sebebiyle bu talebe soğuk baktığı belirtiliyor.

        Fenerbahçe de Ghislain Konan'ın transferini 2 Şubat'ta UEFA'ya verilecek olan listeye yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

        Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
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            Haberler Spor Ghislain Konan transferinde her yol Fenerbahçe'ye çıkıyor
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