Ghislain Konan transferinde her yol Fenerbahçe'ye çıkıyor

Fenerbahçe Ghislain Konan'ı bekliyor... Sarı-Lacivertliler'in sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fildişili sol bek için kulübü Reims ile anlaşmasının ardından oyuncu için İngiliz kulüpleri Watford ile Southampton da devreye girmiş ve oyuncunun menajeri bu durumu fırsata çevirerek transferde fiyat artırmaya çalışmıştı.