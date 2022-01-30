Ghislain Konan transferinde her yol Fenerbahçe'ye çıkıyor

Fenerbahçe Ghislain Konan'ı bekliyor... Sarı-Lacivertliler'in sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fildişili sol bek için kulübü Reims ile anlaşmasının ardından oyuncu için İngiliz kulüpleri Watford ile Southampton da devreye girmiş ve oyuncunun menajeri bu durumu fırsata çevirerek transferde fiyat artırmaya çalışmıştı.
Ancak Konan'a talip olduğu belirtilen Watford ve Southampton'ın İngiltere'de transferin 31 Ocak gecesi (yarın gece) sona erecek olması sebebiyle 26 yaşındaki sol bekin Premier Lig'e transferi artık çok zor gözüküyor.
Fenerbahçe ise hem Reims ile anlaşmaya varılmasını hem de Konan'ın İngiltere'ye transferinin süre sıkıntısı sebebiyle zora girmesini avantaja çevirerek, oyuncunun menajerinin fiyat artırma taktiğini boşa çıkarmaya çalışıyor.