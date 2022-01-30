Son dakika: Avustralya Açık'ta şampiyon Rafael Nadal

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal finalde Daniil Medvedev'i yenerek şampiyon oldu ve kariyerinin 21. grand slam zaferine ulaştı.
İspanyol raket, 5 saat 24 dakika süren mücadele Rus rakibi Daniil Medvedev'i 5 set sonucunda 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 ile mağlup ederek şampiyon oldu.
ŞAMPİYONLUĞUNU 21'E ÇIKARDI
35 yaşındaki tenisçi, grand slam turnuvalarındaki şampiyonluk sayısını 21'e çıkararak, 20 grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic'i geride bıraktı.