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    • 30.01.2022 12:11
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    • 30.01.2022 12:11
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    Ocak ayının en iyisi eski GalatasarayEmre Akbaba! Dünya yıldızlarını solladı

    Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak eski takımı Alanyaspor'a dönen Emre Akbaba, gösterdiği harika performansla Süper Lig'e damga vurdu. Yıldız isim 19 maçta 8 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Özellikle 2022 yılında tüm istatistikleri alt üst etti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Dünya yıldızlarını solladı! Ocak ayının en iyisi

    Galatasaray'ın sezon başında Alanyaspor'a kiraladığı Emre Akbaba gösterdiği müthiş performansla Süper Lig'e damgasını vuruyor. Tecrübeli yıldız 19 maçta 8 gol ve 3 asistlik performans gösterirken özellikle 2022 yılında tüm istatistikleri alt üst ediyor.



    Ocak ayı içinde çıktığı 4 maçta rakip fileleri 6 kez havalandıran Emre Akbaba, 2022 yılının şu ana kadar tüm dünyada en golcü futbolcusu olmayı başardı. Maç başında 1.5 gol ortalaması yakalayan milli futbolcu ayrıca sahada kaldığı her 50 dakikada bir ağları sarsarak zirvede yer aldı. Emre Akbaba bu başarısıyla dünyanın en önemli yıldızlarını da sollamayı başardı.



    Erling Haaland, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi süper yıldızlar 2022 yılında Emre Akbaba'nın gol sayısına ulaşmayı başaramadı. Lewandowski 2022 yılında çıktığı 3 maçta 4 gol atabilirken, Haaland ise 3 maçta 3 gol bulabildi.



        Emre Akbaba'nın zirvede yer aldığı listenin ikinci sırasında Cebelitarık liginde Mons Calpe formasını giyen Ayoub El Hmidi yer alıyor. 21 yaşındaki futbolcu bu yıl içinde çıktığı 3 maçta 5 kez ağları havalandırdı. İsrail ekibi Maccabi Haifa'nın forveti Alen Ozbolt da 4 maçta 5 golle üçüncü sırada yer alıyor.

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