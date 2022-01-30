



Ocak ayı içinde çıktığı 4 maçta rakip fileleri 6 kez havalandıran Emre Akbaba, 2022 yılının şu ana kadar tüm dünyada en golcü futbolcusu olmayı başardı. Maç başında 1.5 gol ortalaması yakalayan milli futbolcu ayrıca sahada kaldığı her 50 dakikada bir ağları sarsarak zirvede yer aldı. Emre Akbaba bu başarısıyla dünyanın en önemli yıldızlarını da sollamayı başardı.