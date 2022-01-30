Galatasaray'ın sezon başında Alanyaspor'a kiraladığı Emre Akbaba gösterdiği müthiş performansla Süper Lig'e damgasını vuruyor. Tecrübeli yıldız 19 maçta 8 gol ve 3 asistlik performans gösterirken özellikle 2022 yılında tüm istatistikleri alt üst ediyor.
Ocak ayı içinde çıktığı 4 maçta rakip fileleri 6 kez havalandıran Emre Akbaba, 2022 yılının şu ana kadar tüm dünyada en golcü futbolcusu olmayı başardı. Maç başında 1.5 gol ortalaması yakalayan milli futbolcu ayrıca sahada kaldığı her 50 dakikada bir ağları sarsarak zirvede yer aldı. Emre Akbaba bu başarısıyla dünyanın en önemli yıldızlarını da sollamayı başardı.
Erling Haaland, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi süper yıldızlar 2022 yılında Emre Akbaba'nın gol sayısına ulaşmayı başaramadı. Lewandowski 2022 yılında çıktığı 3 maçta 4 gol atabilirken, Haaland ise 3 maçta 3 gol bulabildi.