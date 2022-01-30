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    • Spor
    • 30.01.2022 12:44
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    • 30.01.2022 12:47
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    Trabzonspor genç oyuncuların gelişimi için özel adımlar atıyor

    Devre arası transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Trabzonspor’da Yönetim, genç oyuncuların gelişmesi için önemli adımlar atıyor. Karadeniz Fırtınası, genç yıldızları dil kursuna ve çeşitli aktivitelere yönlendirerek kariyerlerine önemli bir katkı sunuyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Trabzonspor’dan gençlere özel adımlar

    Devre arası transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Trabzonspor'da Yönetim, genç oyuncuların gelişmesi için önemli adımlar atıyor.

    Bordo-Mavililer, devre arasında Taha Altıkardeş, Batuhan Kör, Enis Destan ve Kerem Şen gibi genç yetenekleri kadrosuna kattı. Kadroda da Ahmet Can Kaplan, Serkan Asan, Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe ve Salih Kavrazlı gibi genç isimler bulunuyor.

    Trabzonspor Yönetimi, genç yeteneklerin kişisel gelişimine de çok önem veriyor. Ahmet Can Kaplan'ı dil kursuna gönderme kararı alan Bordo-Mavililer potansiyeli olan gençlerin gelişimi için sürekli çalışıyor.

    Karadeniz Fırtınası, genç yıldızları dil kursuna ve çeşitli aktivitelere yönlendirerek kariyerlerine önemli bir katkı sunuyor.

    Trabzonspor, Özkan Sümer Akademi'yi kurarak oradan başarılı ve eğitimli sporcuların A Takıma yükselmesini hedefliyor.

    Bilindiği gibi Barcelona'nın dünyaca ünlü stoperi Pique NFT ( Non Fungible Token)'de Ahmet Can Kaplan'a yatırım yaptı.

    İspanyol futbolcu Ahmet Can Kaplan'ın NFT kartına 194 Euro'luk yatırım yaptı. Pique'nin bu hamlesi tüm gözleri genç oyuncuya çevirdi.
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