Trabzonspor genç oyuncuların gelişimi için özel adımlar atıyor

Trabzonspor Yönetimi, genç yeteneklerin kişisel gelişimine de çok önem veriyor. Ahmet Can Kaplan'ı dil kursuna gönderme kararı alan Bordo-Mavililer potansiyeli olan gençlerin gelişimi için sürekli çalışıyor.

Karadeniz Fırtınası, genç yıldızları dil kursuna ve çeşitli aktivitelere yönlendirerek kariyerlerine önemli bir katkı sunuyor.