Bu hafta maçlar başlayacak mı? Spor Toto ertelenen maçlar ne olur, ne zaman oynanacak? Ligler ne zaman başlayacak?

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağını nedeniyle TFF maçları ileri bir tarihe ertelemişti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. Hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi." ifadelerine yer verilmişti. Peki, bu hafta maçlar başlayacak mı? Spor Toto ertelenen maçlar ne olur, ne zaman başlayacak? Ligler ne zaman başlayacak? İşte detaylar!
SPOR TOTO 1. LİG
Ligde 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada önce ertesi güne, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Eyüpspor-Bursaspor müsabakası ise kaldığı dakika ve şartlarda 10 Mart Perşembe günü saat 20.00'de yapılacak.
MAÇLAR NEDEN YOK?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan aksamalar nedeniyle TFF, maçları ertelemişti. TFF'den yapılan açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. Hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi. 22. Hafta müsabakalarının oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek." denildi.