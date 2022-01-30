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    • Spor
    • 31.01.2022 09:45
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    • 31.01.2022 09:46
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    Bu hafta maçlar başlayacak mı? Spor Toto ertelenen maçlar ne olur, ne zaman oynanacak? Ligler ne zaman başlayacak?

    Yoğun kar yağışı nedeniyle yeni kararlar alınmıştı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) maçların ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermişti. Peki, Bu hafta maçlar başlayacak mı? Spor Toto ertelenen maçlar ne olur, ne zaman başlayacak? Ligler ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ligler ne zaman başlayacak?

    Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağını nedeniyle TFF maçları ileri bir tarihe ertelemişti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. Hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi." ifadelerine yer verilmişti. Peki, bu hafta maçlar başlayacak mı? Spor Toto ertelenen maçlar ne olur, ne zaman başlayacak? Ligler ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

    SPOR TOTO 1. LİG

    Ligde 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada önce ertesi güne, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Eyüpspor-Bursaspor müsabakası ise kaldığı dakika ve şartlarda 10 Mart Perşembe günü saat 20.00'de yapılacak.

    MAÇLAR NEDEN YOK?

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan aksamalar nedeniyle TFF, maçları ertelemişti. TFF'den yapılan açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. Hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi. 22. Hafta müsabakalarının oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek." denildi.

        LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

        TFF'den gelen erteleme açıklamasının ardından, maçların oynanacağı tarih de belli oldu. TFF, liglerde maç programını açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

        "TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak'ta oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmaları ertelenirken, 23. hafta karşılaşmaları 30 Ocak'ta, TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 20. hafta, 2. Grup'ta ise 22. hafta karşılaşmaları 29 ve 30 Ocak'ta oynanacak.

        FIFA milli maç takvimi nedeniyle verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, Spor Toto 1. Lig karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta oynanacak."
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        Haberler Spor Bu hafta maçlar başlayacak mı? Spor Toto ertelenen maçlar ne olur, ne zaman oynanacak? Ligler ne zaman başlayacak?
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