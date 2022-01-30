Bu hafta maçlar başlayacak mı? Spor Toto ertelenen maçlar ne olur, ne zaman oynanacak? Ligler ne zaman başlayacak?

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağını nedeniyle TFF maçları ileri bir tarihe ertelemişti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. Hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi." ifadelerine yer verilmişti. Peki, bu hafta maçlar başlayacak mı? Spor Toto ertelenen maçlar ne olur, ne zaman başlayacak? Ligler ne zaman başlayacak? İşte detaylar!