G.Saray'da Inaki Pena sürprizi... Başkan Burak Elmas'ın "Anlaştık" dediği Roman Bürki'nin İstanbul'a gelişi için uçak biletini dahi alan Sarı-Kırmızılı yönetim, İsviçreli kalecide çıkan son dakika pürüzü sonrası rotayı İspanya'ya kırdı.

TORRENT FAKTÖRÜ

Cimbom, Barcelona'nın 3. kalecisi konumundaki Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiraladı. Galatasaray yönetiminin transferini bitirdiği 22 yaşındaki Inaki Pena'nın bugün İstanbul'a geleceği kaydedildi. İspanyol kaleci, ardından sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-Kırmızılıl kulüple sözleşme imzalayacak. Öte yandan Pena'nın transfer sürecinde Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in önemli rol oynadığı öğrenildi. Geçmişte Barcelona'da yardımcı hocalık yapan Torrent'in Katalan ekibine Inaki Pena ile ilgili ricada bulunduğu ve bunun üzerine de transferin mutlu sonla bittiği belirtildi.

INAKİ PENA İÇİN XAVİ'DEN ÖZEL İZİN

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in Inaki Pena'nın gelişimi için Galatasaray'a kiralanması yönünde olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Xavi'nin 22 yaşındaki file bekçisine gelecek sezon Barcelona'da daha fazla şans vermesi bekleniyor.

1 KEZ İSPANYA U-21'DE FORMA GİYDİ

Potansiyelli bir kaleci olarak gösterilen Inaki Pena, 1 kez İspanya U-21 Milli Takımı'nın kalesini korudu. Tüm kategorilerde ise 29 kez milli formayı terletti.