Ghezzal'dan flaş Gomis hamlesi! Gomis'le oynamak isterim

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, siyah-beyazlıların Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Bafetimbi Gomis'e yaptığı "Come to Beşiktaş" çağrısı hakkında konuşan Ghezzal, " Lyon'da oynadığımız dönemde bana çok yardım etti. Hala çok yakınız. Gomis ne yapar, geleceğiyle ilgili nasıl karar verir bilmiyorum. Beraber oynarken kendimi iyi hissediyordum, denk gelirsek beraber oynamak isterim." dedi.

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Ghezzal, "Türkiye Kupası bizim için bir hedef. Ligde Trabzonspor'un büyük bir avantajı var, biz de alabildiğimiz kadar puan alıp ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.