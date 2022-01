Galatasaray potada kayıp (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef'i 94-88 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını da Bahçeşehir Koleji 51-46 önde tamamladı. Bahçeşehir'de Dekker 17, Solomon 16 sayı atarken, Galatasaray'da Trimble 26, Bost 19 sayı attı. Diğer sonuçlar: Aliağa Petkim-Tofaş: 83-91, Darüşşafaka- Telekom: 66-75.

AVUSTRALYA AÇIK'TA ZAFER BARTY'NİN

2022 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, 27 numaralı seribaşı Danielle Collins'i 2-0 (6-3, 7-6) yenen 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty kazandı. Barty böylece Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi oldu. 25 yaşındaki raket, Avustralya Açık'taki ilk, grand slam turnuvalarındaki 3'üncü, kariyerindeki 15. tekler şampiyonluğunu elde etti. Barty ayrıca, 2 milyon 875 bin Avustralya doları (yaklaşık 27 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

FENER ANTALYA'DA GÜÇ DEPOLUYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. yarısının hazırlıklarına dün yapığı antrenman ile devam etti. Antalya Belek'te İsmail Kartal yönetiminde çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman yarı sahada çift kale antrenman ile sona erdi. Fenerbahçe çalışmalarına bugün de devam edecek.

KARTAL'A LAKTAT TESTİ

Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, kampın 4. gününde laktat testi gerçekleştirdi. Futbolcular iki gruba ayrılırken, ilk grup sahada laktat testine tabi tutulurken, diğer grup ise salonda hazırlık yaptı.

ROSİER'DEN İYİ HABER

Beşiktaş'ın Antalya kampı devam ederken, sakatlığından dolayı ayrı çalışan Valentin Rosier, ilk kez takımla çalıştı. Başarılı defans oyuncusu, ilk grupta kondisyon ölçüm testinde de (laktat) yer aldı.

RAMSEY PAHALI GELDİ

Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen 31 yaşındaki orta saha Aaron Ramsey'i radarına alsa da bu transfer için siyah beyazlıların umudunun yüksek olmadığı öğrenildi. 6 milyon Euro yıllık ücreti olan Galli oyuncu transferinin askıya alındığı bildirildi.

BALOTELLİ DOĞRU BİR ZİHNE SAHİP DEĞİLDİ

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mancini, "Balotelli ile konuşmayalı 3 yıl olmuştu. Onu, tecrübeli olduğu için aradım, 31 yaşında. Belki şu an düşüncesi daha iyidir. Balotelli'nin her zaman iyi bir tekniği vardı. Belki her zaman doğru bir zihne sahip değildi" dedi.

GÖZTEPE ANDRE SİMOES İÇİN TEKLİFİNİ YAPTI

Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Göztepe'nin Portekizli Andre Simoes'le ilgilendiği bildirildi. Portekiz basınında çıkan haberlere göre, 32 yaşındaki futbolcuya teklif götürdü.

FİORENTİNA'NIN YENİ GOLCÜSÜ ARTHUR CABRAL

Yıldız oyuncusu Dusan Vlahovic'in ayrılığının ardından Fiorentina, yeni golcüsünü duyurdu. Fiorentina'dan "Yeni 9 numaramız" başlığıyla yapılan açıklamada, Basel forması giyen Arthur Cabral'la sözleşme imzalandığı belirtildi. yıldız oyuncu bu sezon 27 gole imza attı.

KOUASSİ'NİN LİSANSI ÇIKTI!

Transfer olmasına rağmen yabancı fazlalığından dolayı lisansı çıkarılmayan Kouassi artık kadroda yer alacak. Fırtına Fildişili oyuncunun lisansını çıkarttı.

ÖMÜR&DJANİNY SAHAYA ÇIKTI

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Bordo- Mavililerde hafif sakatlıkları bulunan Djaniny, Abdülkadir Ömür ve Trondsen takımdan ayrı olarak bireysel antrenman yaparken Hamsik'in tedavisine salon çalışmasıyla devam edildi. Nwakaeme de dün salonda çalışma yaptı.

BORDEAUX'YA GIDIYORUM!

G.Saray'ın transfer listesinde yer alan Wolfsburg'un yıldızı Josuha Guilavogui'den olay açıklamalar... Tecrübeli oyuncu, "Galatasaray'a gelmeyi çok istedim. Transfer görüşmelerindeki yaklaşım hoşuma gitmedi. Bordeaux'ya gidiyorum. Gomis'le beraber oynamayı çok istedim ama olmadı" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncu kariyerinde 40 sakatlık geçirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın sakatlık ile ilgili raporlar istemesi üzerine transferin rafa kalktığı iddia ediliyor.

DİAWARA VALENCİA'DA

İtalyan medyasından Footballnews24'e göre Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Roma'nın Gineli ön liberosu Diawara İspanyol ekibi Valencia ile anlaştı. Yıldız oyuncu Valencia'da kiralık olarak forma giyecek. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Cimbom, Diawara'yı ikna edebilmek için çok uğraştı. Ancak yıldız oyuncu Türkiye'de oynamaya sıcak bakmadı.