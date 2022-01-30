Galatasaray ön libero transferi için çalışmalarını hızlandırdı

Galatasaray 6 numara çalışmalarını hızlandırdı... Süper Lig'de kötü sonuçlar alan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Sarı- Kırmızılılar, İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Roma'nın yıldızı Diawara ve Wolfsburg'ta forma giyen Josuha Guilavogui'yi renklerine katmak istedi ama sonuç alamadı. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı Yönetim yeni futbol aklı Campos ile bir araya geldi... 6 numara transferi için yeni isimler masaya yatırıldı. Sarı- Kırmızılılar 3 isim belirledi ve bu isimler ile temaslar yakın zamanda başlayacak. Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler Leicester City forması giyen Nampalys Mendy... 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Listedeki diğer isimler ise Lazio'da oynayan Jean-Daniel Akpa Akpro... 29 yaşındaki Fildişili yıldızın sözleşmesi ise 2025 yılında bitiyor. Bir diğer aday ise Süper Lig'de muhteşem bir sezon geçiren Obinna... Göztepe'nin yıldız oyuncusu için İzmir ekibini çalacak Galatasaray anlaşma zemini arayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 6 numara için önümüzdeki hafta sonuç alması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

İngiliz ekibi Leicester City'nin yıldız oyuncusu Mendy 8 kez milli takım forması giydi. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.