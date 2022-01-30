Fenerbahçe'de kritik gün! Konan'dan gelecek haberi bekliyorlar

Fenerbahçe devre arasının ilk transferini gerçekleştirmeye oldukça yaklaşmış durumda. Sarı-lacivertliler, Ghislain Konan için Ligue 1 ekibi Reims ile anlaştı.
Konan'ın transferi hakkında Reims Başkanı Jan Pierre Caillot da açıklamalarda bulunmuş ve "Fenerbahçe'nin teklifini gayet iyi bulduk. Elbette Konan'ın da kabul etmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Konan, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası'nda oynadığı 4 maçın tamamına ilk 11'de başlamış ve tam süre almıştı. Fildişi Sahilleri, Mısır'a son 16 turunda penaltı vuruşları ile elenmişti.