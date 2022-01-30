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    Fenerbahçe'de kritik gün! Konan'dan gelecek haberi bekliyorlar

    Fenerbahçe’nin kulübü Reims ile anlaşma sağladığı Fildişili sol bek Konan, kararını yarın bildirecek. Fildişili oyuncu çubuklu formayı giymeyi kabul ederse Fenerbahçe, Reims, kulübüne 1.5 milyon Euro ödeyecek.

    Konan için en kritik gün

    Fenerbahçe devre arasının ilk transferini gerçekleştirmeye oldukça yaklaşmış durumda. Sarı-lacivertliler, Ghislain Konan için Ligue 1 ekibi Reims ile anlaştı.

    Konan'ın transferi hakkında Reims Başkanı Jan Pierre Caillot da açıklamalarda bulunmuş ve "Fenerbahçe'nin teklifini gayet iyi bulduk. Elbette Konan'ın da kabul etmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Konan, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası'nda oynadığı 4 maçın tamamına ilk 11'de başlamış ve tam süre almıştı. Fildişi Sahilleri, Mısır'a son 16 turunda penaltı vuruşları ile elenmişti.

        Şu anda Konan'ın izinli olduğu ancak yarın Reims yönetimi ile görüşerek Fenerbahçe ile ilgili kararını ileteceği öğrenildi. Bu arada Fenerbahçeli kurmayların oyuncunun menajeri ile iletişimde olduğu gelen haberler arasında.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Sağ ve sol bekte eksiğimiz var" demişti. Bunun üzerine yönetim Konan için Reims kulübünün kapısını çalmış ve teklifte bulunmuştu.
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